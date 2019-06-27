Цена на нефть может подняться к отметкам $68-69 за баррель Brent
По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись преимущественно на отрицательной территории на фоне сомнений инвесторов в отношении разрешения торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,12%, закрывшись на отметке 2913,78 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,04%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,32%. Индекс развивающихся рынков MSCI прибавил 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на шесть базисных пунктов — до 2,05%.
По мере приближения саммита большой двадцатки игроки предпочитают постепенно фиксировать прибыль, полученную после бурного роста на американском рынке акций в июне. Рынки не любят неопределенности, а одиозный президент Трамп, который постоянно угрожает введением драконовских тарифов на товары из Поднебесной, лишь усложняет и без того непростую ситуацию на глобальных финансовых рынках.
Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,79%, закрывшись на отметке $66,35. Вышедшие в «бычьем» ключе данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы нефти в стране снизились на 12.8 миллионов баррелей, вытолкнули цену фьючерсного контракта Brent за уровень $66, и если быки смогут удержать данный рубеж, цена на "черное золото" сможет подняться к отметкам $68-$69 за баррель.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0.77%, закрывшись на отметке 2775,14 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2760 п. и 2734 п. Сопротивление находится на уровне 2800 пунктов.
Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 134800 и 133800 п. Сопротивление — 136700 пунктов.
Российская валюта завершила торги на отметке 63,07, потеряв 0.38% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент рубль пытается определиться с дальнейшим направлением движения, которое во многом будет зависеть от встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20, а также от решения ОПЕК+ по дальнейшей пролонгации соглашения по сокращению добычи нефти.
На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62.80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.20 и 63.60.
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