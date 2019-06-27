В среду на российском рынке акций возобновился подъем. Индекс МосБиржи вновь начал приближаться к области исторических максимумов благодаря резкому росту нефти и локальному ослаблению рубля. Кроме того, положительная тенденция вчера наблюдалась в целом на большинстве развивающихся площадок.

В центре внимания остаются сигналы от США и Китая по поводу вероятности заключения торгового соглашения на фоне предстоящих переговоров лидеров стран на саммите G20. В частности, министр финансов США Стивен Мнучин вчера заявил, что торговая сделка между США и Китаем готова на 90%, и, по его мнению, стороны находятся на пути к ее заключению.

Однако учитывая, что ранее трудный и продолжительный переговорный процесс по торговому соглашению уже сопровождался подобными оптимистичными заявлениями, но окончился эскалацией конфликта, рынки сдержанно воспринимают слова Мнучина. Например, американский рынок акций в течение торговой сессии среды показал весьма слабую динамику. После положительного открытия с гэпом затем котировки индекса S&P 500 плавно сползали вниз, в итоге закрывшись на отрицательной территории. До публикации результата переговоров Трампа и Си Цзиньпина слабость может сохраниться. По S&P 500 на этой неделе можем спокойно увидеть откат к 2875-2885 п.

Согласно вчерашнему отчету Минэнерго США, запасы нефти в стране сократились значительней прогнозов и данных API на рекордную за 3 года величину (-12,8 млн баррелей), суммарные запасы нефтепродуктов также неожиданно уменьшились. В результате фьючерсы Brent закрепились в районе $66-67.

Кроме того, добыча показала снижение третью неделю подряд. Фактически объемы производства не растут с конца февраля, а ведь именно США воспринимается в качестве главного игрока на рынке, который должен «закрывать» естественный прирост мирового спроса на нефть. Замедление темпов роста добычи в США не является для нас сюрпризом. С начала 2019 г. мы видели поступательное снижение буровой активности, что с временным лагом должно было сказаться на объемах производства.

Учитывая этот фактор, а также сезонно высокий мировой спрос в III квартале и ожидания продления сделки ОПЕК+, предполагаю, что фьючерсы на нефть могут постепенно вернуться в район $70. Риски для такого сценария связаны лишь с расширением торговой войны между США и КНР.

По индексу МосБиржи сохраняем осторожный взгляд. И хотя допускаем локальный прокол предыдущих максимумов, пространство для роста выглядит весьма ограниченным, особенно с учетом дивидендных отсечек по многим голубым фишкам в следующие 3 недели. Сегодня, вероятно, каких-то мощных движений происходить не будет. Участники могут занять выжидательную позицию. Определенным драйвером должна стать завтрашняя встреча Трампа и Путина на саммите G20, которая запланирована на 8:00 мск.

Среди отельных бумаг сейчас можно выделить акции Интер РАО, которые накануне опустились к привлекательным уровням для покупок. Позитивная техническая картина складывается в Магните, отскочившем в среду на 4,7%. Любые позитивные новости с саммита G20 в первую очередь могут положительно сказываться на обыкновенных акциях Сбербанка, выступающих флюгером притока спекулятивного капитала на наш рынок.

Сегодня с открытия ожидаются дивидендные гэпы в акциях ОГК-2 и Глобалтрак. Также сегодня последний день для попадания в реестр для получения дивидендов в бумагах Газпром нефти, Ленэнерго и Кубаньэнерго.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в среду немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,33%, нефть Brent в минусе на 0,30%

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия среды.