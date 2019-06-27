Вчера российский рынок акций прибавил три четверти процента и вновь ушел в район исторических максимумов. Все говорит в пользу того, что сегодня, по крайней мере в первой половине дня, покупатели также будут более активны. Внешний фон этому благоволит: в плюсе ведущие азиатские площадки, примерно на 0,4% растут американские фьючерсы.

Мы считаем, что две вчерашние важные новости остались еще не полностью отыграны рынком. Первая – это заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что соглашение по урегулированию торговых споров с Китаем готово на 90%. Да, конечно, что-то подобное мы уже слышали ранее, но сейчас глава Минфина высказался накануне встречи Трампа и Си Цзиньпина, что мы расцениваем как прозрачный сигнал со стороны США о готовности идти на компромисс.

Второе событие – это падение запасов нефти аж на 12,8 млн баррелей в США. Честно говоря, даже не припомню, когда в последний раз показатель падал на такие огромные величины. По-прежнему ждем движения котировок сырья в район 70 долларов за баррель и настоятельно не рекомендуем пытаться заработать на шортах по нефти.

Но и американский рынок акций, и котировки нефти вчера как-то слабо отреагировали на данные события. Быть может, отложенный эффект этих новостей проявится сегодня.

Российский рынок акций будет поддерживать сегодня и ожидания уже окончательно утвержденной на завтра встречи лидеров США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина. Вряд ли стороны договорятся о каком-то прорыве в отношениях, но пару теплых слов по итогам беседы наверняка скажут. Возможно, стороны наметят направления сотрудничества в областях, где противоречия не так велики.

Поэтому вполне возможно, что сегодня Индекс Мосбиржи попробует обновить исторический максимум. Потенциал движения вверх остается существенным: до сопротивления в виде верхней границы восходящего канала, которое находится в районе 2860 пунктов, нужно пройти еще примерно 100 пунктов.

Если наш прогноз на локальный рост оправдается, что лучше рынка должен выглядеть Сбербанк, который первым получает приток спекулятивного западного капитала. Пока сопротивлением для Сбера выступает отметка 245 руб.

Внимательно наблюдаем и за «Норникелем», «Газпромом» и «Лукойлом». К их росту стоит спекулятивно присоединяться.

Пара доллар-рубль так и не смогла закрепиться выше сопротивления 63,1, несмотря на завершение пика налогового периода. Сегодня рубль возобновить попытки подрасти, но драйверов для сильного движения российской валюты пока не видно.