Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2775 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация большого блока статистики в США в 15.30 МСК. Он будет включать в себя окончательную оценку ВВП США за 1 квартал и еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.77%) и РТС (+0.42%) завершили торги с заметным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Это стало возможным благодаря позитивной динамике фьючерсов на нефть сорта Brent, которые сумели обновить свой месячный максимум на фоне благоприятной отраслевой статистики. Еще во вторник вечером вышли еженедельные данные от Американского института нефти, которые указали на серьезное сокращение запасов сырой нефти за океаном на 7.55 млн баррелей. Однако вечерняя статика от Минэнерго США оказалась еще более впечатляющей. Согласно официальным данным запасы нефти в США упали на 12.8 млн баррелей, что представляется очень весомым сигналом в пользу роста цен на «черное золото». Сырьевых «быков» также порадовало недельное сокращение запасов бензина и дистиллятов. Но оно оказалось намного более скромным.

В результате вчерашнего повышения индексы МосБиржи и РТС вновь приблизились к своим долгосрочным максимумам. Таким образом, среднесрочная техническая картина в них продолжает оставаться позитивной. Повторимся, что несмотря на продолжающийся сезон дивидендных отсечек, локальный рынок акций продолжает выглядеть неоправданно сильным и устойчивым.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 27 п. или около 2.0% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка упорно сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стало сильное повышение стоимости акций розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +4.74%). Инвесторы и спекулянты отреагировали покупками на известие о том, что генеральный директор эмитента Ольга Наумова покинула компанию. В качестве причины этого факта указываются разногласия с советом директоров по поводу стратегии развития бизнеса. Теперь «первым лицом» компании официально станет Ян Дюннинг, имеющий опыт 10-летний опыт управления торговой сетью «Лента».

В результате вчерашнего повышения акции «Магнита» приблизились к прочному четырехмесячному уровню сопротивления, расположенному в районе 3900 руб. В случае его пробоя в указанных бумагах сформируется сигнал для дальнейшей среднесрочной игры на повышение с целью 4000 руб. и выше.

Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.64%), МТС (MTSS RM, +2.37%), Россети-ао (RSTI RM, +2.52%), Россети-ап (RSTIP RM, +1.98%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +3.38%), FIVE-гдр (FIVE RM, +3.13%), ЛСР (LSRG RM, +3.61%).

Акции ИнтерРао (IRAO RM, —5.88%) продолжили начавшееся накануне резкое коррекционное падение. За два минувших дня они растеряли около половины своего двухнедельного прироста. В дополнение к техническим факторам стимулом для фиксации прибыли в этих бумагах стала важная корпоративная новость. Стало известно, что генеральный директор и председатель правления эмитента Борис Ковальчук полностью продал принадлежавший ему пакет акций компании в размере около 0.15%.

Бумаги НЛМК (NLMK RM, —2.32%) продолжают демонстрировать слабость после недавнего закрытия реестра акционеров для получения квартальных дивидендов. За несколько последних дней они сползли в среднюю часть своего годового диапазона 145-185 руб. Теперь среднесрочная техническая картина в этих акциях ухудшилась до нейтральной.

Продолжая разговор про акции торговых сетей, стоит отметить продолжившееся коррекционное падение акций ОР (OBUV RM, —1.49%). Вчера они оказались под давлением в связи с известием о том, что крупный пакет акций компании «Обувь России» сменил своего владельца. Зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Karyo Holdings прекратила распоряжение долей в размере 15.6249% в уставном капитале ПАО «ОР».

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего прироста подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.9%. Японский Nikkei225 также подрос на 0.9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке носит всего лишь умеренный коррекционный характер. Поэтому сегодня сложились условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.