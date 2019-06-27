По итогам торгов 26 июня индекс МосБиржи вырос на 0,77% до 2775,14 п., а РТС — на 0,42% до 1386,63 п. Политика доминировала в повестке торгового дня. Первый оптимистичный посыл пришёл от министра финансов США С. Мнучина, который выразил надежду на то, что сделка между США и КНР будет заключена главами государств на саммите G20, так как она готова на 90%. Второй позитивный посыл был связан с восстановлением прав делегации РФ в ПАСЕ. И, наконец, в рамках G20 состоятся встречи президента РФ В. Путина с главами США, Великобритании ФРГ и Франции, а затем пройдёт официальный визит в Японии. Всё это намекает на потепление отношений с Западом. К вечеру нефть также поддержала «быков», поднявшись выше $66,5 за баррель Brent. Ключевой корпоративной новостью на рынке стал уход со своего поста генерального директора «Магнита» Ольги Наумовой. Бумаги розничной сети взлетели на 4,74%, так как на рынке рассчитывают на повышение эффективности в связи с завершением периода двоевластия в компании. В лидерах дня также оказались «ЛСР» (+3,61%), привилегированные «Транснефть» (+3,38%), X5 Retail Group (+3,13%) и «ОГК-2» (+2,62%). Последние дорожали в последний день с дивидендами. Слабее всех оказались «Интер РАО» (-5,88%), «НЛМК» (-2,32%), Yandex (-1,36%) и привилегированные «Ленэнерго» (-1,07%). Активность была сравнимой с предыдущим днём. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 38,807 млрд рублей.

Рубль в течение дня демонстрировал существенное ослабление, но к вечеру смог ликвидировать часть потерь за счёт нефти и позитивных политических новостей. Первой неприятностью для отечественной валюты стал аукцион ОФЗ. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил 18,388 млрд рублей по номиналу при спросе 46,568 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,46%. Соответственно, параметры размещения указывают на то, что при существенном падении доходности инвесторы уже не торопятся покупать российские ОФЗ, тем более, что ФРС сигнализирует о сдержанности в вопросе смягчения. Второй ожидаемой неприятностью было завершение налогового периода. В значительной степени потенциал рубля уже исчерпан, хотя позитивные новости с саммита G20 ещё могут взбодрить россиянина.

Американские инвесторы также с воодушевлением встретили заявления С. Мнучина. К тому же они были усилены слабыми данными по заказам на товары длительного пользования за май. Показатель снизился на 1,3%, хотя без учёта транспорта был зафиксирован рост на 0,3%. Чем хуже статистика, тем больше надежд на вмешательство ФРС, но представители регулятора пока не выражают оптимизма по поводу снижения ставки. Если старт дня был вполне позитивным, то финиш оказался разнонаправленным. Индекс NASDAQ был спасён бумагами Micron Technology Inc., которые подорожали на 13,34% благодаря сильной отчётности и улучшению прогнозов на IV квартал. Apple Inc. (+2,16%) покупает стартап Drive.ai, который занимается системами самоуправляющихся автомобилей. По итогам дня DJIA снизился на 0,04% до 26536,82 п., а S&P 500 упал на 0,12% до 2913,78 п.

Азиатские рынки торговались в плюсе, рассчитывая на позитивный исход саммита G20. Хотя сомнения по поводу возможности столь резкого перемирия между странами высказывают многие. Из статистики региона можно отметить рост розничных продаж в Японии на 1,2% в мае. Japan Display, которая балансирует на грани банкротства, может получить до $100 млн от Apple. Бумаги японского производителя взлетели более чем на 20%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21303,00 п. (+1,03%), Hang Seng — 28518,05 п. (+1,05%), Shanghai Composite — 3000,09 п. (+0,80%).

Нефть подверглась небольшой фиксации прибыли. Надежды на G20 остаются, как остаются надежды на продление соглашения OPEC+. Однако за последнюю неделю котировки выросли почти на 10%. Накануне рост был обеспечен статистикой Минэнерго США. Согласно данным ведомства, на неделе, завершившейся 21 июня, коммерческие запасы нефти в США упали на 12,8 млн баррелей до 469,6 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1 млн баррелей, а дистиллятов на 2,4 млн баррелей. Столь существенное падение произошло за счёт сокращения импорта нефти на 812 тыс. баррелей в день до 6,7 млн баррелей суточных поставок. Средний показатель потребления за четыре недели составил: 20,6 млн баррелей общих поставок в сутки, или +1,8% за год, 9,7 млн баррелей бензина в сутки, или +2,1% за год, а также 3,9 млн баррелей дистиллятов, или +2,9% за год. Добыча в США упала за прошедшую неделю на 100 тыс. баррелей до 12,1 млн баррелей. Более того, за прошедшие три недели она сократилась на 300 тыс. баррелей в сутки. К 9:00 мск сентябрьский Brent — $65,47 (-0,33%), WTI — $59,15 (-0,39%), золото — $1409,7 (-0,40%), медь — $5991,08 (+0,15%), никель — $12550(+0,48%).

Индекс доллара подрастал на 0,16% до 96,37 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла до 2,063%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,135 (-0,18%), GBP-USD — $1,268 (-0,09%), USD-JPY – 108,05 (+0,3%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки растут, рассчитывая на торговое перемирие между США и КНР. В сырьевых контрактах разнонаправленная динамика, как и в сырьевых валютах, но отклонения от значений на закрытии предыдущего дня незначительные. Вполне вероятно, что отечественный рынок сможет продолжить рост, хотя у рубля перспективы немного ухудшились на фоне нежелания ФРС проявлять больше инициативы по смягчению денежной политики. Из корпоративных событий можно отметить последний день с дивидендами в бумагах «Газпром нефти» (7,95 руб. на акцию). Акции «Ленэнерго» также торгуются последний день с дивидендами 0,0352 руб. на обыкновенную и 11,1364 руб. на привилегированную.



