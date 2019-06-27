Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после роста накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок улучшились.

Торги на фондовых биржах США в среду, после положительного начала дня, завершились снижением индексов Dow Jones Industrial Average и S&P500 на 0,1%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,3%. Оптимизм в начала сессии поддерживался надеждами на скорое заключение торгового соглашения с Китаем, однако затем иссяк. Кроме того, инвесторы после недавних комментариев представителей ФРС не уверены в перспективах снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов на заседании в июле.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,3%. Благоприятное воздействие на настроения оказывают сообщения в китайских СМИ об объявлении перемирия в торговой войне на время переговоров США и Китая на саммите Большой двадцатки.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 1%. На биржах Китая индексы растут на 0,5-1%, поддерживаемые оптимизмом в отношении торговых переговоров.

Нефтяные фьючерсы утром снижаются в пределах 0,5% после скачка наверх накануне, обеспеченного данными Минэнерго США о сильном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов. Кроме того, стало известно, что в США после сильного пожара будет закрыт нефтеперерабатывающий завод Philadelphia Energy Solution, крупнейший на Восточном побережье страны. Новости спровоцировали в том числе скачок цен на бензин. Котировки Brent, однако, не смогли закрепиться выше 66 долл, а WTI остаются ниже 60 долл, что говорит о некоторой нерешительности игроков на повышение. В дальнейшем инвесторы будут наблюдать за новостями относительно торговых переговоров.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги среды умеренным повышением, устояв выше поддержек 2760 пунктов и 1375 пунктов соответственно. Оба индикатора, с одной стороны, еще обладают потенциалом краткосрочной коррекции (2730 и 1360 пунктов), а с другой готовы идти выше, сняв краткосрочную перекупленность.

Рубль при этом ослаб к доллару и евро, продолжив отступление от района максимумов года. Пара доллар/рубль закрепилась чуть выше 63 руб и при способности удержать данную отметку может взять курс на 63,55 руб. Пара евро/рубль поднялась выше 71,50 руб и может стремиться ближе к 72 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат некоторую поддержку от улучшения настроений на мировых фондовых площадках, но давление будет оказывать неспособность цен на нефть преодолеть ближайшие сопротивления. В четверг не исключены попытки роста индексов РФ и рубля, но, вполне вероятно, что повышение будет умеренным.