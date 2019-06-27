Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся в отсутствие сильных сигналов. Инвесторы выжидают перед началом саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов российскими акциями с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3% — вблизи отметки 2775 пунктов по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760 и 2750 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2790 и 2800 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Если опасения по поводу темпов роста мировой экономики усилятся, то рисковые активы и рубль окажутся под давлением, пока же ожидается стабилизация курса, прогноз по курсу доллара на сегодня 62,05-62,95 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,35% на фоне ожидания встречи глав Китая и США в Осаке на саммите G20 для обсуждения торговых отношений.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,3-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимались на 0,4-1,2%, японский Nikkei 225 — на 1,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,5%.

Стоимость нефти уменьшается на 0,5% — до 65,39 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,1353 доллара против 1,1374 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду повысился на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков в условиях роста вероятности заключения торгового соглашения США и Китая. Рост рынка нефти почти до 66 долларов за баррель — к максимуму июня — поддержал стоимость российских акций.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,77% — до 2775,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,42%, до 1386,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 24 копейки — до 63,07 рубля, евро — на 28 копеек, до 71,71 рубля, следует из данных Московской биржи.