По данным Росстата, недельная инфляция с 18 по 24 июня ускорилась до 0.1% н/н впервые с начала месяца. Однако небольшой разгон недельных темпов не помешал годовому показателю продолжить замедление (4.94% г/г на 24 июня). Дефляция в плодовоовощном сегменте и высокая база топливных цен прошлого года продолжают вносить основной вклад в замедление роста цен.

Если снижение инфляции в июне уже не вызывает вопросов, то динамика цен с 1 июля привлекает основное внимание. С одной стороны, более низкие ставки индексации тарифов ЖКХ в июле из-за частичной опережающей индексации в январе этого года окажет значительное дефляционное давление на годовой показатель. С другой стороны, риски роста розничных цен на топливо в июле после отказа от продления соглашения между Правительством и нефтяными компаниями добавляют неопределенности.

Мы по-прежнему полагаем, что инфляция продолжит следовать по нисходящему тренду, так как дефляционные факторы превалируют над инфляционными. У регулятора складывается прочный фундамент для продолжения снижения ставки в этом году, однако мы ожидаем следующего действия лишь в сентябре (-25 бп) после оценки реализации рисков со стороны топлива и урожая в летние месяцы.



