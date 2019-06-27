Начиная с июля Аэрофлот увеличит топливный сбор для ряда рейсов. Это будет второе повышение в 2019 после мартовского. Например, для внутренних рейсов сбор для билетов эконом-класса вырастет на 235 руб. (до 2 700 руб.). Также, начиная с июля Аэрофлот будет использовать отдельную ставку топливного сбора для комфорт-класса, которая ранее была такой же, как и для билетов эконом-класса.

Новость позитивна для роста чистой прибыли Аэрофлота. Топливный сбор должен добавить примерно несколько миллиардов долларов к чистой прибыли компании. Это второе повышение в этом году после мартовского, следовательно, мы должны увидеть существенное укрепление финпоказателей во 2П19. Мы видим положительные риски для наших прогнозов по прибыли на 2019. Нам нравятся акции Аэрофлота в настоящий момент.