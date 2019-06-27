В результате налоговых выплат во вторник остатки средств на корсчетах банков по состоянию на вчерашнее утро сократились до 2,15 трлн руб. (-594 млрд руб.), при этом значительный вклад в поддержание баланса ликвидности по-прежнему вносят операции репо с Казначейством. Между тем в среду с депозитов ЦБ в систему вернулось 167 млрд руб. ликвидности, что несколько ослабило давление на ставки. Вдобавок к этому банки пролонгировали весь объем однодневного репо с Казначейством (400 млрд руб.) и еще 100 млрд руб. привлекли у Казначейства на шестимесячные депозиты. Мы обращаем внимание, что на этой неделе истекают депозиты Казначейства на общую сумму 90 млрд руб., и полагаем, что банки начали готовиться к этому оттоку ликвидности заранее. Большая часть этих погашений приходится на завтра, так что вчерашнее привлечение обеспечило системе дополнительный приток ликвидности.

По нашим оценкам, остатки средств на корсчетах банков в среду восстановились до 2,4 трлн руб., подтолкнув вниз ставку овернайт на межбанке (-18 бп, до 7,33%). RUONIA во вторник составила 7,51%, и вчера, вероятно, сместилась в район 7,40%. В сегменте однодневного валютного свопа спрос на рублевую ликвидность также снизился, при этом немного снизился и оборот торгов. Средневзвешенная ставка вернулась к отметке 7,56% (-34 бп). Отдельно стоит отметить, что в пятницу-понедельник наступает срок погашения двух старших выпусков еврооблигаций банков (общий объем эквивалентен около 2,1 млрд долл.), что может способствовать некоторому повышению спроса на валютную ликвидность.

Банки «нагнали» стандартный график усреднения, и сейчас запас свободных резервов, по нашим оценкам, составляет 150 млрд руб. Это должно несколько ослабить спрос банков на ликвидность, однако мы полагаем, что они продолжат поддерживать остатки средств на корсчетах на уровне 2,2–2,3 трлн руб., чтобы комфортно преодолеть завершающий этап периода усреднения. Тем не менее, для этого им по-прежнему будет необходимо использовать операции с Казначейством, поскольку, скорее всего, бюджетные расходы начнут поступать в систему только на следующей неделе. Мы полагаем, что использование инструментов рефинансирования и уплата налога на прибыль (завтра) ограничат снижение однодневных ставок в период до конца недели.

Другие ставки вчера двигались разнонаправленно. Ставки процентных свопов продолжили расти, прибавив 3–5 бп на среднем отрезке кривой. Ставки NDF и кросс-валютных свопов закрылись преимущественно снижением на 3–4 бп.