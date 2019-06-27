На последнем в этом полугодии аукционе по размещению ОФЗ Минфин предложил инвесторам выпуск ОФЗ-26228 (YTM 7,48%), в итоге продав бумаг на 18,4 млрд руб. (92% предложения). Спроса было достаточно, чтобы разместить и весь заявленный лимит (спрос составил 46,6 млрд руб. против 20 млрд руб. предложения), но Минфин предпочел обойтись без премий. При этом соотношение спроса и объема размещения составило 2,5x против 3,5x на прошлой неделе Доходность по цене отсечения была установлена на уровне 7,47%, на 3 бп ниже уровня вторичного рынка перед аукционом и на 2 бп ниже закрытия ОФЗ-26228 во вторник. Было удовлетворено всего 13 заявок, причем половина объема была размещена в рамках трех из них. Доля удовлетворенных неконкурентных заявок составила 2%.

Таким образом, за первое полугодие в рамках 22 аукционов Минфин привлек 1,37 трлн руб., что соответствует размещению в среднем 62 млрд руб. в неделю. Учитывая, что годовой план заимствований уже выполнен примерно на две трети, мы полагаем, что в дальнейшем темп размещения снизится до 25–30 млрд руб. в неделю. В пятницу Минфин планирует представить график аукционов на 3к19.

Активность на вторичном рынке вчера выросла с 21 млрд руб. до 34 млрд руб. Наибольшие объемы прошли в выпусках ОФЗ-52002 (YTM 3,43%, 4 млрд руб.) и ОФЗ-29006 (5 млрд руб.). На фоне ослабления рубля средне- и долгосрочные выпуски закрылись либо без изменений, либо ростом доходности в пределах 2 бп. Исключение составили ОФЗ-26228 (-2 бп), позитивно отреагировавший на результаты аукциона, и ОФЗ-26218 (YTM 7,48%, —1 бп). Ближний конец кривой сместился вверх на 1–4 бп. Индексируемый на инфляцию ОФЗ-52002 продолжил восстанавливаться: по итогам дня его реальная доходность снизилась на 5 бп (+0,4 пп в цене). В результате спред вмененной инфляции на срок 9 лет расширился до 3,9%. На рынках других развивающихся стран изменение доходностей 10-летних облигаций составило ±3 бп. На общем фоне выделялись облигации Бразилии, за день снизившиеся в доходности на 10 бп.



