Внешний фон для рубля остается тревожным
Рубль накануне ослаб на 0.3% в паре с долларом и на 0.4% в паре с евро после прохождения пика налоговых платежей в июне.
Внешний фон для рубля остается тревожным в силу сохраняющейся неопределенности относительно исхода встречи Трампа и Си в рамках Большой двадцатки. Вчерашние сигналы со стороны США о возможном возврате на путь переговоров поддержали ряд валют развивающихся стран (в том числе, южноафриканский ранд, мексиканский песо, турецкую лиру, индийскую рупию и бразильский реал), тем не менее, текущие настроения на глобальных площадках вряд ли можно назвать устойчиво позитивными. До получения информации о исходе американо-китайских переговоров у рубля вряд ли появятся драйверы для существенных движений.
Сегодня с учетом выходящей статистики по инфляции в Германии, а также по заявкам на пособие по безработице в США на глобальных площадках вероятно укрепление евро в паре с долларом. Как следствие, на российском рынке риски ослабления рубля более существенны в паре с евро.
По итогам проходившего накануне аукциона по размещению ОФЗ Минфин удовлетворил заявки на сумму 18.4 млрд. руб. при лимите предложения в 20 млрд. руб. С учетом крайне успешных итогов размещений ОФЗ в первом полугодии, Минфин сигнализировал о снижении объемов заимствований во втором полугодии.
На этом фоне для рубля на первый план выходит внешняя конъюнктура, тема торговых войн и политики ФРС, в отличие от первого полугодия, когда ключевым драйвером для рубля был спрос со стороны нерезидентов на российские активы, в первую очередь ОФЗ.
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