Суверенные евробонды умеренно подешевели под давлением растущей доходности базового актива. После двух дней практически нейтральной динамики или минимальных потерь российские суверенные евробонды вчера показали умеренное снижение котировок. Доходность UST10 весь день росла и в итоге прибавила 7 б.п., достигнув 2,05%, на фоне сообщений о прогрессе в торговых переговорах. Это движение оказало давление на российские евробонды, хотя часть роста пришлась на вечер, когда торги уже были закрыты. В то же время российские евробонды вновь не отреагировали на повышение нефтяных котировок, которые достигали 66,9 долл./барр. после публикации данных по запасам нефти в США. В итоге суверенные еврооблигации РФ умеренно подешевели (на 0,2–0,6 п.п. от номинала), доходности вдоль кривой выросли на 2–4 б.п. Примерно такие же результаты (плюс 2–3 б.п. в доходности) показали бумаги других развивающихся рынков. Доходность RUSSIA’47 вчера поднялась до 4,61%, доходность RUSSIA’29 – до 3,96%. Пятилетний CDS-спред РФ вырос уже до 117 б.п. и теперь почти на 10 б.п. выше минимума прошлой недели. Сейчас все внимание рынка приковано к торговым войнам и запланированной встрече Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20. Как мы писали выше, в настоящее время поступают достаточно позитивные новости о том, что стороны могут объявить о новом перемирии. Если новые пошлины не будут введены, ФРС, скорее всего, не будет не спешить и снижать ставку уже в июле, что может способствовать некоторому росту доходности UST10, и, несмотря на повышение спроса на рисковые активы, привести к снижению цен на российские евробонды.

Корпоративные евробонды вчера понесли минимальные потери. Корпоративные еврооблигации вчера третий день подряд демонстрировали очень спокойную динамику, в среднем бумаги лишь незначительно подешевели. Евробонды Газпрома лишились 0,1–0,3 п.п. от номинала, снижение остальных выпусков в нефтегазовом секторе составило всего 0,1 п.п. Еврооблигации госбанков также показали небольшое снижение – всего на 0,1–0,2 п.п. от номинала. Что касается евробондов частных банков, то среди них выделились старшие выпуски МКБ, которые заметно подорожали (на 0,2–0,6 п.п.). Потери евробондов металлургов были минимальными (всего 0,1 п.п.), но чуть больше просели ALRSRU’24 (YTM 3,8%) и NLMKRU’26 (YTM 4,4%) – минус 0,2 п.п. Единственный евробонд СИБУРа SIBUR’23 (YTM 3,6%) не отреагировал на новость о повышении рейтинга агентством Fitch до инвестиционного уровня «BBB-»,то есть теперь у компании есть два рейтинга IG от Fitch и Moody’s. Отсутствие реакции, впрочем, могло быть связано с низкой ликвидностью, особенно учитывая, что объем в обращении составляет всего 300 млн долл. К тому же сейчас этот выпуск торгуется со спредом к суверенной кривой около 50 б.п. – такой же спред предлагает и LUKOIL’23 (YTM 3,5%), рейтинги которого на одну ступень выше. Евробонды в телекоммуникационном и транспортном секторах незначительно подешевели. В том числе выпущенный GTH Finance VIP’23 (купон 7,25%, 4,4%) не отреагировал на новость о выкупе компанией VEON «дочки» GTH (см. раздел «Новости эмитентов»). Сегодня внешний фон вновь скорее негативный: доходность UST10 утром продолжает двигаться вверх, тогда как цены на нефть стабильны.