Nike Inc (NKE) отменила продажу линейки обуви в Китае от японского дизайнера Юна Такахаси. Причиной послужило то, что на своей странице в Instagram Такахаси опубликовал сообщение в поддержку протестующих в Гонконге. Вскоре комментарий был удален, но на него уже успели обратить внимание китайские пользователи.

Подобные «оплошности» могут дорого обойтись для Nike, поэтому понятна столь быстрая реакция со стороны компании. Nike торгуется на высоких P/E уровнях, около 32х. Компания добилась столь высокой оценки стоимости благодаря высоким темпам роста по продажам и прибыли. За 9 месяцев текущего финансового года рост операционной прибыли в дивизионе Nike Brand составил 15%. И здесь важно отметить, что около 70% роста было благодаря китайскому сегменту. Очевидно, что без Китая у компании были бы совсем другие показатели роста, а значит и другая оценка стоимости. Пока случившееся не отразилось на стоимости акций, но эффект может быть не сразу. В любом случае, Nike следует быть очень осторожным на фоне повышенной чувствительности Китая из-за торговой войны с США.