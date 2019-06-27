"Магнит" объявляет о назначении Дюннинга гендиректором: умеренно позитивно
Магнит (MGNT LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ; MGNT RX: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) назначил Яна Дюннинга генеральным директором сети. Ольга Наумова оставила свой пост из-за разногласий с Советом директоров по стратегическим вопросам. До этого г-н Дюннинг отвечал за стратегические коммуникации, тогда как Ольга Наумова как генеральный директор больше занималась операционной деятельностью. У инвесторов непростая структура корпоративного управления компании вызывала опасения, так как она предполагала 1) задержки в реализации операционной стратегии Магнита и 2) рост общих, административных и коммерческих расходов. По сути усилия менеджмента пока не привели к улучшению операционных показателей. Это стало одной из причин отставания Магнита от X5 (акции подорожали всего на 13% за последний год против 39% у X5). На наш взгляд, теперь акции могут вырасти.
Ольга Наумова начала процесс трансформации Магнита, однако ее попытки пока не привели к позитивным результатам. Она пришла в Магнит в апреле 2018 г. на должность исполнительного директора и была назначена гендиректором в июне 2018 г. Во время ее управления компанией Магнит в сентябре прошлого года объявил о пятилетней стратегии трансформации, которая предполагает агрессивные планы по расширению. С того времени, как Наумова стала гендиректором, Магнит завершил разработку ассортимента по всем своим форматам и внедрил новую концепцию для своего ключевого формата дискаунтеров. Тем не менее, попытки нового менеджмента пока не привели к росту траффика (отток траффика продолжал ускоряться в 1К19 до —3,5% vs. —3% в 4К18).
Мы считаем, что инвесторы с оптимизмом воспримут назначение Яна Дюннинга на пост генерального директора сети, учитывая его профессионализм и глубокое знание отрасли. Ян Дюннинг был назначен президентом Магнита в январе 2019 г. и отвечал за стратегию и взаимодействие с акционерами. С 2009 г. он был гендиректором Ленты, провел IPO компании и был одним из тех, кто обеспечил успех сети: в конце 2017 г. Лента увеличила свою выручку на 417%, а EBITDA выросла на 478% в сравнении с 2010 г.; она стала одной из самых быстрорастущих розничных сетей в России.
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