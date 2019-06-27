АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 129 руб. за акцию) поделилась итогами встреч с инвесторами, прошедшими в июне. Хотя индекс LFL снизился на 3,5% с начала года, текущая ситуация с запасами небольших и необработанных алмазов указывает на возможное восстановление цен. Компания Tiffany также прогнозирует небольшой рост выручки (в однозначном выражении) по итогам этого года. Текущая ситуация на рынке по-прежнему вызывает опасения у инвесторов. Тем не менее, глядя на средние цены реализации АЛРОСы, мы видим, что их снижение на 13% к/к (с USD142/карат в декабре до USD123/карат в 1К19) отражает снижение LFL цен всего на 3%; оставшаяся же часть снижения связана с изменениями в товарном ассортименте.

АЛРОСА разделяет мнение о Китае как о наиболее динамичном рынке для предметов роскоши, на котором главной целевой аудиторией является поколение миллениалов. По мнению компании, диджитализация, которая предоставляет полную и ясную картину о товаре, – главный драйвер роста спроса. Как отмечают в АЛРОСе, вопрос об искусственных бриллиантах сместился с вопроса #1 в 2П18 до #5 в июне 2019 г., указывая на то, что сейчас инвесторы уже с гораздо меньшим скепсисом смотрят на угрозы, представляемые выходом на рынок искусственных камней, так как мифы об искусственных бриллиантах развенчаны. Текущий дисконт цен на искусственные алмазы к натуральным камням вырос до 80% и имеет потенциал для дальнейшего увеличения.

Компания подтвердила свой производственный прогноз на 2019 г. на уровне 38 млн карат и капиталовложения на уровне 28-29 млрд руб. Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на акции компании. Недавние изменения в дивидендной политике отражают готовность компании увеличить совокупный доход акционеров за счет щедрых дивидендных выплат.