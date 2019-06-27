Вчерашний день был полон надежд. И в какой-то момент перед самым открытием основной торговой сессии некоторым могло даже показаться, что нас ждет очень позитивный день с хорошим ростом по всему фронту бумаг. Главными поводами для роста были

— заявление министра финансов США Стивена Мнучина, что пройден путь «в 90% к окончательному подписанию торгового соглашения» между США и Китаем,

— сильная квартальная отчетность одного из ведущих мировых чип-мейкеров Micron Technology (MU, +13,34%), которая должна была поддержать весь сегмент полупроводниковых компаний;

— и, наконец, ожидание резкого сокращения запасов сырой нефти.

Что самое интересное, все эти 3 фактора никуда не делись, и, более того, они даже по ходу торгов стали еще более значимыми. Однако, глядя на итоги вчерашнего дня, не скажешь, что на рынке был хоть какой-то позитив. И вообще, что это за позитив, когда два ведущих индекса из трех закрываются в красной зоне?

Если в первой половине основной торговой сессии настроение участников рынка оставалось умеренно позитивным, то ближе к концу торгов оно явно начало скисать и в итоге получили то, что получили. И, наверное, только благодаря Микрону и растущей нефти мы не увидели более плачевный результат. Так что Micron Technology можно смело назвать главным героем вчерашнего дня. И сами акции этой компании взлетели более чем на 13%, но они еще и потянули за собой всех своих «друзей-конкурентов», чьи акции пользовались вчера повышенным спросом и в итоге выросли на 3-5%.

В отстающих же вчера находились акции защитных компаний, работающих в коммунальном секторе, электроэнергетике и сфере недвижимости, а также акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Что касается первых, то это в принципе позитивный сигнал, свидетельствующий о том, что участники рынка готовы брать на себя большие риски и выходят из защитных активов. А вот с медицинскими компаниями беда — на этот сектор по-прежнему давят инициативы Трампа, касающиеся создания более прозрачной системы по отслеживанию стоимости медицинских услуг и стоимости лекарственных препаратов. И этот фактор, к сожалению, будет давить на этот сегмент еще долгое время.

Единственные акции из медицинского сегмента, которые вчера закрылись в зеленой зоне — это акции AbbVie (ABBV, +3,50%) и Allergan (AGN, +0,97%). И если с акциями Allergan все понятно — эту компанию покупают и ее акции должны стоить где-то около 185$, то акции AbbVie позавчера явно перепродали (падение более чем на 16%), и сейчас нашлось много желающих приобрести хороший актив по низкой цене.

Ожидания рынка 27 июня

Гости съезжаются, бал начинается. Сегодня с утра первые лидеры стран мировой «двадцатки» уже начали появляться в японской Осаке, где завтра стартует встреча G-20. Главным событием в рамках этого мероприятия будет, конечно же, встреча президента США Дональда Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпином. В соответствии с предварительным расписанием она должна состояться в субботу утром, и поэтому ее итоги будут отыграны на рынке только в понедельник. Но… никто не отменял прогнозы и ожидания.

Вчера пытался поднять настроение участникам рынка министр финансов Стивен Мнучин. Как видим, ему это удалось сделать лишь частично. Но это и понятно, слишком уж часто ранее он уже упоминал о «90% пройденного пути». Эти слова мы слышали и в марте, и в апреле, и вот сейчас… Так что в очередной раз подтверждена история о том, что если все время кричать «Волки, волки!», то в нужный момент, когда действительно придут волки, никто на это уже не обратит внимание.

Однако есть и радостная весть. Сегодня с утра в бой вступила тяжелая артиллерия со стороны Китая. Китайская сторона до сих пор молчала и вообще никак не комментировала все радужные заявления американской стороны. И это, честно говоря, многих напрягало. Но сегодня в китайской газете South China Morning Post появилась статья с позитивным прогнозом исхода встречи Президента Трампа и Председателя Си. И на это участники рынка тут же обратили внимание. И, конечно же, это позитивно отразилось на котировках всех мировых индексов. Азиатские торги прошли так просто замечательно — все в плюсе, и причем только китайский Shanghai Composite вырос менее чем на 1%, а все остальные азиатские индексы закрылись выше этой отметки.

На американском рынке энтузиазма гораздо меньшие, и он, к сожалению, показывает постепенные признаки «сдувания». Так что +0,5% по итогам первой половины дня еще совсем не гарантируют, что в ходе основной торговой сессии мы не увидим более низкие значения. Но все же это пока не принципиально. Участники рынка точно не готовы к слишком уж сильным движениям как вверх, так и вниз, а плюс-минус полпроцента и даже плюс-минус 1% погоды не делают. Так что и сегодня, и завтра участники рынка будут возить котировки вверх-вниз и дожидаться субботы. Ну в понедельник уже начнется другое «действо» и именно к нему надо сейчас готовиться.