ЦБ РФ 25 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 19,06 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи в мае 2019 года составил 1 161,8 млрд руб., или $17,9 млрд. Исходя из анонсированных объемов дополнительных операций ЦБ по покупке валюты и операций, планируемых Минфином, их суммарная доля в ежедневном объеме заметно увеличится, достигнув 11,8%.

Мы наблюдали аналогичные объемы покупки валюты регуляторами в середине мая — начале июня. С 14 мая по 6 июня общая сумма покупок валюты ЦБ и Минфина увеличилась до 19,5 млрд руб. и в этот период курс доллара к рублю вырос на 1,5% — с 64,5 до 65,5. Тем не менее затем снижение доллара к российской валюте возобновилось в рамках сформированного во второй половине 2018 года тренда. Не исключаю повторения этой ситуации в начале июля.

Опасения у покупателей рубля могут вызывать усилившиеся ожидания в отношении смягчения кредитной политики ФРС. Снижение долларовых ставок в этом случае традиционно отразит уменьшение сравнительного уровня рисков в развитых странах, что поддержит курс доллара и евро к рублю. Аналогичную реакцию вызовет планируемое ЦБ повышение нормы резервирования для банков по валютным вкладам. Расходы банков повысятся, валютные ставки в долларах снизятся, что для рынка станет сигналом наличия у регуляторов и игроков ожиданий усиления инвестиционной активности на западных биржах и ослабления инвестиционных рисков для вложений в долларах и евро по сравнению с рублевыми инструментами. Мы рассматриваем такой сценарий как перспективный и постепенно начинаем учитывать его в краткосрочных прогнозах.

Сегодня не исключено снижение курса рубля к доллару до диапазона 62,90-63,40 к завершению торгов. По итогам недели мы по-прежнему ожидаем укрепления рубля под влиянием позитивной динамики российского финансового рынка и цен на нефть.