Сегодня проходит общее собрание акционеров телекоммуникационной компании «МТС», на повестке шесть вопросов, среди которых традиционные утверждение отчетов, аудитора, избрание членов Совета директоров. Один из самых интересных вопросов в повестке – выплата дивидендов. Как и ожидалось, акционеры проголосовали за дивиденд в размере 19,98 руб. на акцию по итогам 2018 года. Дивидендная доходность составит около 7%. Последний день для покупки акций для участия в дивидендах – 5 июля.

В условиях стабильно невысоких темпов роста финансовых показателей на насыщенном телекоммуникационном рынке «МТС» уже больше пяти лет выплачивает дивиденды в размере не менее 25 руб. на акцию в год. В новой редакции дивидендной политики, принятой в марте 2019 года, компания заявила о том, что повысит минимальный годовой дивиденд до 28 руб. на акцию в 2019-2021 годах. Таким образом, акционеры могут рассчитывать еще на 8,02 руб. дивидендов на акцию осенью текущего года. При этом годовая дивидендная доходность достигнет 10%. Акции «МТС» обладают стабильно высокой дивидендной доходностью, имеют высокую ликвидность, в связи с чем могут быть включены в портфель для стабильного получения денежных выплат.

Помимо этого, акции «МТС» могут прибавить в цене на фоне смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Поскольку «МТС» платит фиксированный дивиденд в год, то ее акции можно рассматривать как «квазиоблигации». На фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ доходность рублевых облигаций будет снижаться при росте их стоимости, а котировки дивидендных акций, таких как «МТС», будут расти.