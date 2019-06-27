Яндекс.Такси запустился в Румынии и Гане под брендом Yango. Выход Яндекс.Такси на международные рынки связан с низкой конкуренцией со стороны местных компаний и с высокими ценами на их услуги. Яндекс сможет предложить более низкие цены, которые формируются с учетом среднего дохода в стране, поскольку имеет ряд собственных разработок по предоставлению сервиса такси. В настоящий момент Yango уже запущен в 17 странах.

Считаю, что запуск сервиса в Румынии находится в русле экспансии Яндекса в Восточной Европе. Напомню, что компания уже работает в Эстонии, Латвии и Литве. Минимальная цена поездки протяженностью 3 км продолжительностью 7 минут составляет 5 румынских леев, что вдвое меньше, чем у Uber. У Яндекса нет собственного штата водителей, он планирует наладить партнёрство с местными компаниями, с которых в первое время не будет взиматься комиссия, что выгодно и для водителей, и для потребителей.

В свою очередь, конкурентное преимущество Yango в Гане заключается в собственных разработках навигационной и картографической систем, а также в более быстром подборе водителя на основе ИИ, что также позволяет предоставлять услуги по более низким, чем у местных компаний, ценам.

Yango будет бороться за лидерство в первую очередь с Uber, доля которого на мировом рынке такси около 70%. Российская компания способна попасть в мировой топ-5 к 2024 году с долей 10-15%. Отрасль продолжит расти в среднем на 9% ежегодно до 2024 года. В связи с этим полагаю, сегмент такси останется наиболее быстрорастущим бизнес-направлением для Яндекса с трехзначными темпами роста и будет формировать 30% консолидированной выручки компании к 2021 году. Целевая цена по акции Яндекса — $43 на горизонте года.