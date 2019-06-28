В четверг на российском рынке акций ожидаемо наблюдалась преимущественно нейтральная динамика. Многие участники рынка заняли выжидательную позицию перед ключевыми событиями. И хотя в моменте индекс МосБиржи переписал исторические максимумы, сходив в район 2790 п., в дальнейшем этот импульс был быстро нейтрализован.

Завтра на полях саммита G20 состоится еще более ожидаемое мировыми фондовыми площадками событие, а именно переговоры лидеров США и Китая по торговым взаимоотношениям. В СМИ в последние несколько дней появлялась масса противоречивых комментариев, касающихся возможности заключения торговой сделки между странами. Накануне источники The South China Morning Post сообщили, что Пекин и Вашингтон достигли предварительной договоренности взять паузу в торговой войне перед саммитом, чтобы возобновить переговоры по урегулированию споров. Это могло бы позволить отложить планы США по утверждению новых пошлин на китайскую продукцию еще на $300 млрд.

Тем не менее пока у нас нет уверенности в том, что это действительно произойдет. Риски того, что в конечном счете стороны не смогут найти безболезненный для обеих стран компромисс, сохраняются.

Сегодня планируются переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Любые признаки сближения позиций по ключевым геополитическим вопросам могут восприниматься в качестве драйвера для роста. При этом ключевым бенефициаром при позитивных новостях из Японии в первую очередь могут стать обыкновенные акции Сбербанка, традиционно являющиеся флюгером притока крупного капитала на рынок.

В это же время ситуация во фьючерсах на нефть Brent развивается весьма благоприятно для нашего рынка. В четверг стоимость барреля осталась в районе $66-67. Поддержку оказывают сразу несколько факторов. Во-первых, это ожидания сохранения параметров сделки ОПЕК+. Во-вторых, сезонный рост спроса. В-третьих, недавняя статистика по падению запасов и уровня добычи в США. Если не появится негативных новостей об эскалации торговой войны КНР и США, то у фьючерсов Brent есть все шансы продолжить восстановление в сторону круглой отметки $70.

По индексу МосБиржи сохраняем осторожный взгляд. И хотя допускаем локальный прокол предыдущих максимумов, пространство для роста выглядит весьма ограниченным, особенно с учетом дивидендных отсечек по многим голубым фишкам в следующие 3 недели.

С технической точки зрения сейчас присутствуют признаки слабости покупателей – на дневном и 4-часовом таймфреймах сформировались разворотные «медвежьи» дивергенции по индикаторам RSI и MACD. А на недельном графике наблюдается сильная перекупленность, так как индекс растет уже седьмую неделю подряд.

Хуже рынка накануне выглядели акции АЛРОСА (-1,87%). Член правления компании Евгений Агуреев сообщил, что объем реализации в 2019 г. может отличаться от заявленных планов в 38 млн карат на фоне пассивного состояния рынка алмазов, отягощенного избыточными запасами бриллиантов. Это может быть негативно воспринято инвесторами. Ранее слабость акций в период июньского ралли на российском рынке как раз во многом объяснялась невыразительными данными по продажам. Вероятность локального снижения в акциях сейчас достаточно высокая, а сильные технические точки опоры расположены лишь в районе 83,5-85 руб.

Акции НЛМК сегодня также могут быть под давлением. Fletcher Group Holdings Limited Владимира Лисина продает 2,6%, или 158 млн, акций компаний стоимостью около $400 млн в рамках ускоренного букбилдинга, сообщает Reuters. Реакция инвесторов может быть умеренно негативной, несмотря на то, что по итогам сделки будет увеличен free-float. Подобное решение может восприниматься в качестве сигнала о том, что крупнейший держатель видит окно возможности для продажи. В 2019 г. такие сделки были во многих компаниях, и чаще всего первая реакция трейдеров была негативной. На мой взгляд, ближайшая область поддержки по акциям НЛМК расположена лишь в районе 150-155 руб. при текущих котировках около 170 руб.

Избыточный рост наблюдается в привилегированных акциях Сургутнефтегаза, обновивших в четверг максимумы за последние 3 года. Рост можно оправдать лишь локальным спросом на фоне приближения к дивидендной отсечке. Однако высокие выплаты (7,62 руб.), на мой взгляд, уже не оправдывают столь сильного роста. Крепкий рубль намекает на то, что дивиденды по итогам 2019 г. кратно сократятся. Не исключаю, что у бумаг может не получиться закрыть дивидендный гэп даже на горизонте года, так что идеи в инструменте пока не наблюдаю.

Сегодня с открытия ожидаются дивидендные гэпы в акциях Газпром нефти, Ленэнерго и Кубаньэнерго. Также сегодня последний день для попадания в реестр для получения дивидендов в бумагах Мосэнерго и СМЗ.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,03%, нефть Brent в минусе на 0,65%.