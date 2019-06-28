Фьючерсы на фондовые индексы Америки начинают пятницу смешанной динамикой, заняв выжидательную позицию.

Ключевое событие недели – переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина – назначены на субботу. Если ранее активнее всего обсуждался смысл речи Пауэлла и давление президента на Федрезерв, то в разгар подготовки встречи пошла волна заявлений относительно торговой войны. Сначала министр финансов США Мнучин заявил, что торговая сделка готова на 90%. Потом бывший советник президента Бэннон сказал, что ни о каких 90% прогресса речи быть не может – между позициями двух стран «огромная пропасть».

В то же время в Wall Street Journal появились сообщения, что китайская сторона якобы представит Трампу план по заключению соглашения, суть которого сводится к возврату США к статусу до начала торговой войны: прекращение травли Huawei, снятие ранее введённых пошлин и отказ от требований закупать больше американской продукции. Условия эти настолько неприемлемы для Америки, что достоверность утечки сразу хочется поставить под сомнение.

Если ни одна из двух стран не захочет уступить, то остаётся вариант «без сделки», к которому США и Китай относятся как к вынужденной мере. Но фондовые индексы надеются на положительный сигнал, чтобы продолжить рост.

Китайский рынок гораздо чувствительнее к торговой повестке. Так, с 2018 года он уверенно падал и в худший момент терял четверть своей капитализации вплоть до декабря, когда ФРС отказалась повышать ставки. Резкий восстановительный рост так и не позволил догнать S&P 500 по доходности: на любой негатив по переговорам акции голубых фишек КНР реагировали сильнее. И тем не менее, сейчас новости о подвижках на переговорах позволят FTSE China A50 выйти из порочного круга, а S&P 500 – обновить максимум.

Макроэкономическая статистика, которая заслуживает внимания, – это данные по расходам на личное потребление (выйдут в 15:30 по московскому времени) и индексы настроения и ожиданий потребителей от Мичиганского университета за июнь (17:00).

Корпоративную отчётность сегодня опубликует только одна компания из S&P 500 – производитель алкогольных напитков Constellation Brands.