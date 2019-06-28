Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2770 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2790, 2800 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня в ЕС и в США состоится выход большого количества статистических показателей. Наиболее значимым из них станет публикация финального значения июньского индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17.00 МСК). Некоторое влияние на рынок также могут оказать новости с начавшегося саммита «Большой двадцатки».

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.16%) и РТС (+0.10%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В течение всего дня они удерживались в границах сравнительно узких диапазонов, шириной около 1%. Тем не менее, рублевый индекс МосБиржи все же сумел обновить свой исторический максимум. А долларовый индекс РТС достиг максимального значения с июля 2014 года.

Таким образом, в указанных индексах сохраняется позитивная техническая картина в долгосрочном и в среднесрочном периоде. Локальный рынок акций выглядит сильным, несмотря на продолжающийся сезон закрытия дивидендных реестров. Возможно, его текущая устойчивость связана с ожиданиями позитивных новостей с начавшегося саммита «Большой двадцатки». Сегодня утром стало известно, что президенты России и США уже провели предварительный короткий разговор перед церемонией открытия указанного мероприятия.

В целом же внешнеполитический фон остается крайне неоднозначным. С одной стороны, Россия после пятилетнего перерыва возобновила полноценное присутствие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Вместе с тем, совет ЕС продлил в полном объеме все действующие санкции против РФ в срок до 31 января 2020 года. Кроме того, в США продолжают продвигаться новые законодательные инициативы относительно ограничительных мер в отношении отечественной банковской системы, суверенного долга и газовых проектов за пределами страны.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 28 п. или около 2.0% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек сильным приростом выделились лишь бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +2.08%). Они сумели превысить достаточно прочное сопротивление, располагавшееся в районе 41.5 руб. По итогам дня эти бумаги обновили свой трехлетний максимум. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» пользуются спросом в связи с ожиданиями закрытия реестра акционеров для получения дивидендов, которое состоится 18 июля. Щедрые годовые дивиденды по ним составят 7.62 руб., что соответствует почти 18% от цены вчерашнего закрытия.

Бумаги НЛМК (NLMK RM, +2.10%) продемонстрировали умеренный технический отскок от своего месячного минимума. С середины июня они находились под давлением после состоявшегося закрытия реестра акционеров для получения квартальных дивидендов. Уже после завершения торгов в России в СМИ появилась новость о том, что компания Владимира Лисина Fletcher Group продаст на рынке примерно 2.6% указанных акций в формате ускоренного сбора заявок. Сентябрьские фьючерсы на бумаги НЛМК отреагировали на это просадкой на 2.92% по итогам вечерней сессии. Поэтому указанные акции могут сегодня открыться с сопоставимой просадкой.

Акции Алроса (ALRS RM, —1.87%) продолжили отступление от ближайшего значимого уровня сопротивления, расположенного в районе 90 руб. Информационным поводом для распродаж в них стало заявление директора Единой сбытовой организации (ЕСО) алмазодобывающей компании Евгения Агуреева. Он сообщил, что объем реализации по итогам текущего года может отличаться от запланированных 38 млн карат по причине пассивного состояния рынка алмазов.

Отметим также коррекционный откат в акциях Магнит (MGNТ RM, —1.91%). Они развернулись вниз после неудачной попытки пробоя четырехмесячного уровня сопротивления, расположенного в районе 3900 руб. Скорее всего, в ближайшие торговые дни мы увидим новые попытки преодоления указанной отметки. Бумаги розничной торговой сети продолжают отыгрывать новость о том, что генеральный директор эмитента Ольга Наумова покинула компанию. Ее должность уже официально занял Ян Дюннинг, также являющийся президентом ПАО «Магнит». Он имеет многолетний опыт управления торговой сетью «Лента».

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное изменение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.9%. Японский Nikkei225 просел на 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением.