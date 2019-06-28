Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного снижаются, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны.

Торги на фондовых биржах США в четверг, после положительного начала дня, завершились небольшим снижением индекса Dow Jones Industrial Average вслед за падением акций Boeing, в то время как S&P500 и высокотехнологичный Nasdaq прибавили 0,4-0,7%. Инвесторы сохраняли оптимизм в отношении запланированных торговых переговоров с Китаем, но в то же время обе стороны могут предъявить друг другу ряд серьезных требований, что может значительно затруднить достижение соглашения.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет менее чем 0,1%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 0,6%. На биржах Китая индексы снижаются на 0,5-1%. Инвесторы нервничают в преддверии встречи Трампа и Си в субботу, а ее итоги представляются непредсказуемыми. С одной стороны, высокопоставленные чиновники говорят о том, что торговое соглашение между странами почти готово, а с другой требования сторон друг к другу столь велики, что инвесторы вновь могут остаться ни с чем.

Нефтяные фьючерсы утром снижаются в пределах 0,5%, находясь чуть ниже поддержек 66 долл (Brent) и 60 долл (WTI). В пятницу рынок обратит внимание на отчет Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок в США на этой неделе, а также будет ждать новостей о торговых переговорах и высказываний представителей нефтедобывающих стран относительно перспектив сделки ОПЕК+ во втором полугодии.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга умеренным повышением, устояв выше поддержек 2760 пунктов и 1375 пунктов соответственно и в течение сессии обновив максимумы года. Утром пятницы оба индикатора под влиянием фундаментальных факторов могут направиться к указанным поддержкам, пробитие которых открыло бы дорогу к 2740 и 1360 пунктам.

Рубль при этом почти не изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль консолидировалась у отметки 63 руб, при способности удержать которую может взять курс на 63,55 руб. Пара евро/рубль оставалась выше 71,50 руб и может стремиться ближе к 72 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением негативного внешнего фона и, скорее всего, выйдут в умеренный минус. Напряженность на рынках перед торговыми переговорами возрастает. При этом повлиять на динамику российских активов могут и новости, касающиеся отношений России с США и другими странами.