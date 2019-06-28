Торги в РФ пройдут спокойно, но всплески волатильности будут при появлении новостей с G20
Вчера мировые рынки акций провели без особых движений. Индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,2%, хоть и в течение дня чисто символически переписал исторический максимум.
Сегодня внешний фон нейтральный, и откроется наш рынок акций на уровнях вчерашнего закрытия.
Мировые инвесторы ждут новостей с полей саммита «Большой двадцатки», прежде всего итогов переговоров глав США и Китая по поводу торговых споров.
Мы делаем осторожный прогноз, что стороны ограничатся позитивными заявлениями о намерении ускорить процесс на уровне экспертов. Такое решение будет встречено рынками ростом.
Однако для отечественного рынка важным станет информация со встречи Трампа и Путина, которая может начать поступать уже в ближайшие минуты. Любые заявления о сближении позиций сторон и намерении развивать сотрудничество хоть в каких-то областях будут встречены рынком позитивно. Как и всегда, первыми и наиболее сильно на это должны отреагировать акции Сбербанка. Покупки могут прийти также в «Норникель» и «Газпром».
Однако рост может быть краткосрочным и эмоциональным: в условии нерешенности основной мировой проблемы, а именно отношений между США и Китаем, что-то покупать страшновато.
В целом же торги пройдут спокойно, но всплески волатильности будут при появлении новостей с G20.
Возникает еще один вопрос: стоит ли переносить позиции через выходные? В понедельник рынки могут открыться сильным гэпом, но непонятно в какую сторону. Мы все же считаем, что шансов на то, что США и Китай объявят хотя бы о видимости продвижения по своей проблеме, больше. Поэтому шорты считаем более рискованными. Но в такой ситуации каждый должен принимать решение сам.
Следует также помнить, что рынок будет под влиянием новостей, и технический анализ ближайшие пару торговых сессий может не работать.
Из-за непредсказуемости новостного фона конкретных рекомендаций по бумагам и курсу рубля давать не будем.
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