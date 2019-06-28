По итогам торгов 27 июня индекс МосБиржи вырос на 0,16% до 2779,66 п., а РТС — на 0,1% до 1388,07 п. В целом, нельзя сказать, что на российском рынке торгуется какая-то большая идея, если только не считать таковой ожидания новостей с саммита G20. В рамках встречи глав крупнейших экономик мира состоятся не только переговоры США и Китая, но и встречи российского президента с лидерами США, Великобритании, ФРГ и Франции. Позитивом является хотя бы то, что перед мероприятием никто не говорит о каких-либо жёстких выпадах в сторону РФ. Накануне РФ вернули полномочия в ПАСЕ, что также можно положить в копилку улучшений в сфере внешней дипломатии. Из новостей дня стоит выделить кооперацию «МТС» (-0,73%) и Yandex (+0,77%) в создании продукта бортового компьютера для автомобилей. Yandex регулярно удивляет рынок новыми продуктами, что расширяет бизнес возможности. Кроме того, вице-президент «МТС» по финансам и инвестициях А. Каменский сообщил, что компания направит на выплату дивидендов за I полугодие 17 млрд рублей. «Россети» (+0,35%) планируют предложить правительству выплатить дивиденды за I полугодие. Впрочем, также рассматривается идея дополнительного выпуска акций. Самыми сильными бумагами дня стали «НЛМК» (+2,1%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+2,08%), АФК «Система» (+1,99%) и «НОВАТЭК» (+1,87%). Самыми слабыми были «ЛСР» (-2,14%), «Магнит» (-1,91%), «АЛРОСА» (-1,86%) и «ОГК-2» (-1,15%). Активность была сравнима с предыдущим днём и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 37,102 млрд рублей.

Рубль в течение дня пытался укрепляться, но к вечеру успокоился вблизи значений закрытия предыдущего дня. Заявления представителей ФРС о нежелании действовать агрессивно по вопросу снижения ставки привели к тому, что аппетиты к риску заметно снизились. Однако аукцион ОФЗ в среду показал, что инвесторы уже не столь активно готовы покупать российские облигации с упавшей доходностью. Тем не менее к 1 июня доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла до 30%. Номинальный объём ОФЗ на руках нерезидентов достиг 2,462 трлн рублей. На 1 мая их доля составляла 27,8%, а год назад 30,5%. Возможно, что дальнейший спрос может быть стимулирован итогами G20, а также будет важно оценить инфляцию за июнь, которой пророчат замедление до 4,8%. Соответственно, при дальнейшем замедлении показателей у ЦБ РФ вновь появится возможность продолжить смягчение денежной политики.

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Dow Jones обнаружил себя в минусе на закрытие дня из-за бумаг Boeing. Акции компании провалились на 2,91% на фоне того, что авиационные власти США обнаружили дополнительные уязвимости в B737 Max, что отодвигает сроки завершения сертификации перед возобновлением эксплуатации. Ford Motor (+2,93%) объявил о плане сокращения до 12 тыс. сотрудников и об улучшении своего европейского бизнеса до конца текущего года. Статистика существенного влияния на торги не оказала. Оценка роста ВВП в I квартале осталась на уровне 3,1%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 10 тыс. до 227 тыс., а объём незавершённых сделок по продаже недвижимости вырос за май на 1,2%. Главная проблема связана с саммитом G20. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что встреча Д. Трампа и Си Цзиньпиня пройдёт без предварительных условий. Wall Street Journal пишет о том, что глава Китая везёт в Осаку свои предложения по торговой сделке, но они также содержат полное снятие ограничений для Huawei, отказ от заградительных пошлин и требований непременно увеличить импорт американских товаров. Соответственно, вероятность сделки заметно снизилась, но остаются надежды на торговое перемирие. По итогам дня DJIA снизился на 0,04% до 26526,58 п., а S&P 500 поднялся на 0,38% до 2924,92 п.

Торги в Азии проходили преимущественно в минусе. Информация из различных источников оставляет мало пространства для надежд на какие-либо прорывные решения в рамках G20. Собственно говоря, Д. Трамп также неоднократно подчёркивал, что готов будет заключить сделку только на американских условиях или продолжить практику сбора пошлин на миллиарды долларов. Встреча лидеров США и КНР запланирована на субботу, поэтому рынки могут провести ещё один день в режиме ожидания. Си Цзиньпин уже заявил на встрече лидеров BRICS, что протекционизм отдельных развитых стран разрушает мировую торговлю. В Японии безработица осталась в мае на уровне 2,4%, а промышленное производство выросло за месяц на 2,3% при ожиданиях роста лишь на 0,7%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21244,93 п. (-0,44%), Hang Seng — 28442,42 п. (-0,63%), Shanghai Composite — 2968,71 п. (-0,94%).

Нефть также демонстрировала низкую волатильность. Впереди саммит G20 и встреча министров OPEC+, на которой может быть продлена сделка по ограничению добычи. Накануне министр энергетики Ирака говорил о том, что консенсус по поводу продления соглашения уже достигнут, но некоторые производители говорят о более радикальном сокращении поставок. Вполне вероятно, что многое определиться по итогам саммита. Если США и КНР заключат перемирие, то это снимет часть рисков падения спроса из-за замедления глобальной экономики. К 9:00 мск Brent — $65,3 (-0,56%), WTI — $59,07 (-0,61%), золото — $1418,8 (+0,48%), медь — $5972,34 (-0,28%), никель — $12590(-0,94%).

Индекс доллара подрастал на 0,05% до 96,24 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США немного выросла до 2,016%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,136 (-0,03%), GBP-USD — $1,267 (+0,04%), USD-JPY – 107,69 (-0,11%).

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо негативным. Переговоры лидеров США и КНР пройдут лишь в субботу, но встреча В. Путина и Д. Трампа завершится уже до начала торгов на Московской бирже. Тем не менее не стоит ждать высокой активности от рынков, пока главный вопрос G20 остаётся в подвешенном состоянии.



