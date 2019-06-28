Рынок акций РФ снизится, рубль в начале дня сегодня мало изменится. Инвесторы будут ожидать сигналов с саммита "большой двадцатки" в Осаке.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов российскими акциями с понижением на 0,3%, вблизи отметки 2770 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760 и 2750 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2790 и 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Сегодня инвесторы будут ожидать результатов встречи в Осаке между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Прогноз курса доллара на сегодня — 62,70– 63,45 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах преимущественно выросли — в пределах 0,7% — на фоне ожидания инвесторами встречи глав Китая и США.

Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,15%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,2-0,9%, японский Nikkei 225 — на 0,3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,9%.

Стоимость нефти уменьшается на 0,4%, до 65,4 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1369 доллара против 1,1368 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в четверг слегка повысился по индексам на фоне сохранения рынка нефти выше ключевой отметки 65 долларов за баррель, отмечают трейдеры. Ожидания новостей с саммита "большой двадцатки" удерживали инвесторов от активной игры, говорят эксперты.

К закрытию торгов индекс Мосбиржи повысился на 0,16%, до 2779,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,10% до 1388,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга не изменился и составил 63,07 рубля, евро снизился на 1 копейку до 71,70 рубля, следует из данных Московской биржи.