• Аэрофлот захеджировал 70% объемов покупки топлива в 2п19, заявил глава компании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров.

• Этот объем представляет собой около 50% совокупного потребления топлива Группой в 2п19, на четыре месяца из которого приходится высокий сезон для авиакомпаний.

• Хотя обычно инвесторы считают такое хеджирование необходимым, наш анализ показал, что в долгосрочной перспективе оно приносит авиакомпаниям убытки.

• Стоит напомнить, что в 2014-2015 гг. убытки Группы Аэрофлот от хеджирования топлива составили 31,5 млрд руб.

• Исходя из наших допущений в отношении цен на нефть в 2п19, опционы могут сэкономить Аэрофлоту около 10 млрд руб. после вычета премии, выплаченной за них.

• Если котировки нефти опустятся ниже 60 долл./барр., Аэрофлот лишится уплаченной премии, которую мы оцениваем в 3 млрд руб.

• Согласно нашим расчетам, равновесная (ни убытка, ни прибыли) цена нефти для хедж-контракта аэрофлота составляет 64 долл./барр. при нашем прогнозе валютного курса на конец 2019 г. в 67,6 руб. за доллар. При спотовом курсе на уровне 63 равновесная цена составляет 68 долл./барр.

• На наш взгляд, новость позитивна с той точки зрения, что она предполагает некоторый потенциал роста относительно наших текущих прогнозов финансовых показателей.

• Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 130 руб., ожидаемая полная доходность – 37%. Наша рекомендация – Покупать.