"Аэрофлот": неопределенность в связи с хеджированием топливных контрактов
• Аэрофлот захеджировал 70% объемов покупки топлива в 2п19, заявил глава компании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров.
• Этот объем представляет собой около 50% совокупного потребления топлива Группой в 2п19, на четыре месяца из которого приходится высокий сезон для авиакомпаний.
• Хотя обычно инвесторы считают такое хеджирование необходимым, наш анализ показал, что в долгосрочной перспективе оно приносит авиакомпаниям убытки.
• Стоит напомнить, что в 2014-2015 гг. убытки Группы Аэрофлот от хеджирования топлива составили 31,5 млрд руб.
• Исходя из наших допущений в отношении цен на нефть в 2п19, опционы могут сэкономить Аэрофлоту около 10 млрд руб. после вычета премии, выплаченной за них.
• Если котировки нефти опустятся ниже 60 долл./барр., Аэрофлот лишится уплаченной премии, которую мы оцениваем в 3 млрд руб.
• Согласно нашим расчетам, равновесная (ни убытка, ни прибыли) цена нефти для хедж-контракта аэрофлота составляет 64 долл./барр. при нашем прогнозе валютного курса на конец 2019 г. в 67,6 руб. за доллар. При спотовом курсе на уровне 63 равновесная цена составляет 68 долл./барр.
• На наш взгляд, новость позитивна с той точки зрения, что она предполагает некоторый потенциал роста относительно наших текущих прогнозов финансовых показателей.
• Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 130 руб., ожидаемая полная доходность – 37%. Наша рекомендация – Покупать.
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