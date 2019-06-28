Выступая вчера, 27 июня, на общем годовом собрании акционеров Россетей, генеральный директор и председатель правления Павел Ливинский прокомментировал ряд ключевых для компании инициатив.

1. Компания продолжает рассматривать возможность дополнительной эмиссии акций, которая будет открыта для всех заинтересованных инвесторов. О других параметрах допэмиссии не сообщается.

2. Новая стратегия компании будет направлена на рассмотрение правительства к сентябрю и, как предполагается, принята до конца года.

3. Новая стратегия, помимо прочего, будет включать положение о новой дивидендной политике, при этом компания стремится обеспечить дивидендную доходность на уровне преобладающего среднего показателя в отрасли. К тому же политикой будет зафиксирована база расчета – чистая прибыль по МСФО или РСБУ – и ее подлежащая выплате часть.

4. Разрабатывается опционная программа для руководства, которая будет включена в новую стратегию.

Новости отражают существенные изменения в позиции руководства и представляются нам позитивными для восприятия компании.

Дивидендная политика, как мы полагаем, будет предусматривать выплату 50–75% чистой прибыли по РСБУ, скорректированной на неденежные статьи. Для сравнения: в настоящий момент к базе расчета применяется более 70 корректировок. Учитывая характер бизнеса, Россети едва ли установят выплату в размере 50% консолидированной чистой прибыли по МСФО. По существу, новой дивидендной политикой будет определена часть получаемых от дочерних компаний дивидендов, которую холдинг будет направлять на выплаты акционерам. В 2019 г. Россети должны получить от них дивиденды на сумму 24 млрд руб., что достаточно для обеспечения доходности 4,3–6,5%.

Новая опционная программа, вероятнее всего, будет охватывать не только руководство Россетей, но и менеджмент ее дочерних компаний, что должно в значительной степени согласовать интересы принимающих решения лиц внутри группы. Запуск программы мотивации после сильного, на 94% за последние 12 месяцев, роста котировок акций ставит перед руководством компании непростую задачу – обеспечить высокие результаты деятельности и, как следствие, дальнейший рост рыночной капитализации.

Дополнительные акции Россетей, как мы ожидаем, можно будет по желанию оплачивать не только денежными средствами, но и акциями дочерних МРСК. Этот фактор должен улучшить инвестиционную привлекательность компании, поскольку благодаря ему может вырасти не только объем акций в свободном обращении, но и чистая прибыль по РСБУ, так как более высокая доля дивидендов будет поступать на уровне холдинга, давая возможность для увеличения дивидендов в будущем.

Мы отмечаем радикальный разворот в позиции руководства Россетей – от заявления о том, что существующая структура тарифов не позволяет обеспечивать дивидендные выплаты, до разработки значительно более благоприятной для рынка дивидендной политики в совокупности с опционной программой и создающей добавленную стоимость допэмиссией. Вместе с тем главным остается выполнение компанией заявленных планов. Как бы то ни было, мы считаем последние новости весьма позитивными для компании.