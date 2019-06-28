Нерезиденты вновь стали ключевой движущей силой в сегменте ОФЗ
Опубликованная вчера статистика ЦБ по инвестициям нерезидентов в ОФЗ подтвердила массированный приток средств в мае. За месяц объем российских локальных гособлигаций в собственности нерезидентов прибавил 220 млрд руб., что является наибольшим значением за всю историю наблюдений. Совокупные вложения достигли 2.46 трлн руб., что соответствует скорректированной доле рынка в 34.5% (наши расчеты).
Таким образом, мы констатируем, что нерезиденты вновь стали ключевой движущей силой в сегменте ОФЗ. За 1к’19 прирост их вложений составил 256 млрд руб. – в сравнении с приростом всего рынка на 336 млрд руб.; за апрель – май значение индикаторов равняется 416 млрд руб. и 539 млрд руб., соответственно.
Вполне вероятно, что наиболее активное позиционирование под смягчение политики Банком России происходило до того, как началось снижение ключевой ставки. Тем не менее, комбинация трендов в отечественной макроэкономике (невысокие темпы роста, замедление инфляции) и ситуации на мировых рынках (подготовка к снижению ставки ФРС, локальное ослабление геополитических страхов) остается благоприятной для интереса нерезидентов к ОФЗ, пусть и в более скромных объемах.
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