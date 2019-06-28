Российская валюта сохраняется вблизи отметки 63 в паре с долларом США.

Накануне рубль, как и валюты других развивающихся стран, не демонстрировал выраженной динамики в основных валютных парах в преддверии саммита Большой двадцатки.

В утренние часы на полях саммита состоялась встреча между президентом США Д. Трампом и лидером РФ В. Путиным, по результатам которой, как сообщает Белый дом, стороны признали, что хорошие отношения между двумя странами являются взаимовыгодными. Тем не менее, встреча Путина и Трампа может вернуть в поле зрения американских конгрессменов санкционную тему против России, как это было после их встречи на саммите в Финляндии в середине прошлого года.

Кроме того, неопределенность исхода встречи между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином по-прежнему является высокой.

В результате, на наш взгляд, риски для рубля по результатам саммита G20 по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления.

Банк России вчера сообщил о росте доли нерезидентов на рынке ОФЗ до 30% по итогам мая. В последние месяцы основным драйвером укрепления рубля выступал как раз спрос со стороны нерезидентов на российские активы, однако после сигнала Минфина о снижении объема заимствований динамику рубля будет определять, в первую очередь, внешняя конъюнктура на глобальных площадках.