Риски для рубля по итогам G20 по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления
Российская валюта сохраняется вблизи отметки 63 в паре с долларом США.
Накануне рубль, как и валюты других развивающихся стран, не демонстрировал выраженной динамики в основных валютных парах в преддверии саммита Большой двадцатки.
В утренние часы на полях саммита состоялась встреча между президентом США Д. Трампом и лидером РФ В. Путиным, по результатам которой, как сообщает Белый дом, стороны признали, что хорошие отношения между двумя странами являются взаимовыгодными. Тем не менее, встреча Путина и Трампа может вернуть в поле зрения американских конгрессменов санкционную тему против России, как это было после их встречи на саммите в Финляндии в середине прошлого года.
Кроме того, неопределенность исхода встречи между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином по-прежнему является высокой.
В результате, на наш взгляд, риски для рубля по результатам саммита G20 по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления.
Банк России вчера сообщил о росте доли нерезидентов на рынке ОФЗ до 30% по итогам мая. В последние месяцы основным драйвером укрепления рубля выступал как раз спрос со стороны нерезидентов на российские активы, однако после сигнала Минфина о снижении объема заимствований динамику рубля будет определять, в первую очередь, внешняя конъюнктура на глобальных площадках.
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