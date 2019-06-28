Благодаря поступлению в систему регуляторной ликвидности остатки средств банков на корсчетах в ЦБ по состоянию на утро четверга выросли на 311 млрд руб., достигнув 2,46 трлн руб. Однако несмотря на это, спрос на ликвидность в ходе вчерашней сессии по-прежнему был достаточно высоким. Банки вчера рефинансировали 400 млрд руб. обязательств по операциям однодневного репо с Федеральным казначейством (спрос на аукционе составил 620 млрд руб.). На этом фоне средневзвешенная однодневная ставка на межбанковском рынке выросла на 16 бп, до 7,49%, а средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа поднялась до 7,66% (+10 бп). На наш взгляд, накопленный объем резервов выглядит вполне достаточным для текущей фазы периода усреднения. Однако в данный момент корпоративный сектор может готовиться к сегодняшней уплате налога на прибыль, а кроме того, в конце квартала банки обычно привлекают ликвидность для выполнения соответствующих регуляторных нормативов, что также может оказать повышательное давление на ставки овернайт. Мы полагаем, что они начнут снижаться, после того как возобновится приток в систему средства из бюджета, что, на наш взгляд, должно произойти на будущей неделе.

3-месячная ставка MosPrime вчера не изменилась (8,03%), ставки FRA 3x6, 6x9 и 9x12 выросли на 6-11 бп. Кривая процентных свопов сместилась вверх на 4–7 бп. Ставки NDF повысились на 2–8 бп, кросс-валютных свопов – снизились на 3–5 бп.