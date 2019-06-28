Российские суверенные евробонды в четверг начали день с небольшого снижения котировок, чему вновь способствовал рост доходности UST10. Однако уже в первой половине дня доходность базового актива начала двигаться вниз и к вечеру составила 2,01% против 2,06% утром. Цены на нефть при этом менялись достаточно слабо и по итогам дня остались на прежнем уровне. Общий фон на рынке был скорее немного позитивным, что обусловлено заявлениями о переговорах США и Китая по торговле. Впрочем, повышенного спроса на активы развивающихся стран не было – еврооблигации других ЕМ завершили день в умеренном плюсе на фоне снижения доходности UST10. Российские евробонды тоже к вечеру вышли в плюс, но их результаты были скромнее, чем у аналогов – рост составил всего 0,1–0,2 п.п. от номинала, кривая снизилась лишь на 1 б.п., тогда как в среднем доходности евробондов ЕМ упали на 3 б.п. Пятилетний CDS-спред России после недели роста чуть снизился – до 115 б.п.

Уже завтра, в субботу, на саммите G20 состоится встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина по торговле, которая во многом определит будущую динамику российских евробондов. Если лидеры двух стран сделают множество позитивных заявлений, в частности объявят о перемирии, что сейчас выглядит вполне вероятным, то это может привести к росту доходности UST10. Кроме того, ФРС в этом случае не будет торопиться со снижением ставок, что негативно для российских евробондов. В то же время, если переговоры провалятся, и Трамп объявит о новых пошлинах, это может привести к умеренному снижению доходности UST10, что будет компенсировано резким падением спроса на активы развивающихся рынков. Поэтому поводов ждать сильного роста цен евробондов в ближайшее время мы не видим.