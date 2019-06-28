Emirates NBD Bank получил одобрение регулятора ОАЭ на покупку DenizBank у Сбербанка. Стороны сейчас ожидают одобрения со стороны регулятора Турции. Мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для акций Сбербанка, так как это сообщение на один шаг приближает долгожданный катализатор:

1) Сбербанка уходит с турецкого рынка при хорошем ценообразовании сделки (DenizBank оценен по коэффициенту P/BV на уровне 1x против 0,2-0,7x у большинства турецких банков);

2) Сделка добавит примерно 100 б. п. к коэффициенту достаточности базового капитала Сбербанка;

В целом мы считаем, что текущий фон по-прежнему поддерживает акции Сбербанка, учитывая: 1) крепкий рубль; 2) снижение процентных ставок, снижающее стоимость фондирования в краткосрочной перспективе и 3) возможность позитивно удивить рынок в части качества кредитного портфеля. Акции торгуются по коэффициент 2019П P/BV на уровне 1,2x, а по коэффициенту P/E на уровне 6x, что все еще на 17-25% ниже пикового уровня февраля-марта 2018 г. Ожидаемая дивидендная доходность 8,3% по итогам 2019 г., которая превышает исторические уровни (5-6%), также выглядит привлекательной.