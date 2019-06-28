Яндекс (YNDX US; ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) в июне запускает свой сервис такси в Румынии и Гане. Поскольку городское население в двух странах насчитывает 24 млн человек, общее количество целевой аудитории такси вырастет на 11% примерно до 250 млн – это позитивная новость накануне будущего IPO. Тем не менее, мы сомневаемся, что она вызовет рост котировок Яндекса, так как влияние вхождения сервиса на новые рынки на выручку и EBITDA будет незначительным в 2019 и 2020 гг. Яндекс.Такси запускает сервисы в Румынии и Гане под брендом Yango. Сервис Яндекс.Такси начал функционировать в Гане с 6 июня, а в Румынии – с 27 июня. Как и на других рынках, агрегатор такси развивается в сотрудничестве с местными таксомоторными компаниями – Яндекс.Такси не имеет своего парка автомобилей. Сейчас Яндекс.Такси, помимо России, присутствует на рынках 18 стран. С учетом Румынии и Ганы, география Яндекса включает пять стран ЕС и две африканские страны. Информации относительно того, в каких городах Румынии и Ганы будет присутствовать сервис, пока нет.

Рост совокупной целевой аудитории сервиса на 11% примерно до 250 млн человек – хорошая новость в свете предстоящего IPO. Расширение Яндекс.Такси в Румынию и Гану – это первое сообщение о расширении сервиса с конца 2018 г., когда он появился в Израиле. В целом Яндекс.Такси запустил свои услуги в 8 странах в прошлом году. По нашим оценкам, Румыния и Гана увеличат целевую аудиторию сервиса (городское население) на 11% до 246 млн человек. Население Румынии составляет 19,5 млн, из которых 2,3 млн проживает в Бухаресте. Существуют еще 25 городов с населением более 100,000 и 20 городов с населением более 50,000 человек (4,7 млн и 1,7 млн, соответственно). Население Ганы составляет 25 млн человек, из которых 2,3 млн проживают в Аккре и 2 млн в Кумаси. Оставшееся городское население (в общей сложности 2,8 млн жителей) проживает в 17 крупных городах (с населением более 50,000). В целом более широкий географический охват – позитивная новость для инвесторов, так как он должен быть учтен инвесторами во время предстоящего IPO Яндекс.Такси.

Незначительное влияние на выручку сегмента такси, прогнозы по EBITDA не изменились. Мы ожидаем, что влияние этого события на выручку Яндекс.Такси и Яндекса в результате входа на два новых рынка будет незначительным в 2019 и 2020 гг., так как в первые два года сервис обычно взимает комиссию от 0% до менее 10% и в то же время требует существенные расходы на свое продвижение. Мы считаем, что EBITDA Яндекс.Такси будет оставаться неизменной, поскольку улучшение монетизации на зрелых рынках России и СНГ позволит финансировать расходы на географическое расширение.