Американский фондовый рынок завершил торги 27 июня разнонаправленно: Dow Jones опустился на символические 0,04%, до 26526,58 пункта, а NASDAQ и S&P 500 прибавили 0,73% и 0,38%, достигнув 7967,76 и 2924,92 пункта соответственно. Все сектора, за исключением нефтегазового, который снизился на 0,79%, продемонстрировали положительную динамику.

Поддержку индексам оказали уточненные данные по динамике ВВП США, согласно которым показатель вырос на 3,1%, как и по предварительной оценке, несмотря на неоднозначные сигналы, подаваемые американской экономикой.

Акции Nike Inc. упали более чем на 3% во время расширенной сессии четверга. Поводом для этого стала публикация квартального отчета. Чистая прибыль компании снизилась на 13,2%, до $989 млн, или $0,62 на акцию, тогда как ожидался показатель на уровне $0,66 на акцию. Выручка выросла на 4% год к году, до $10,18 млрд, немного превысив прогноз $10,16 млрд. Торговая война между США и КНР вызывает опасения по поводу замедления продаж у ритейлеров одежды.

Активность на мировых площадках в пятницу традиционно ослабевает. К тому же игроки фиксируют прибыль в преддверии подведения итогов саммита «Большой двадцатки» в Японии. Азиатские фондовые площадки завершают торги в красной зоне. Европейский рынок подает неоднозначные сигналы в первой половине торговой сессии.

Требования Пекина к США отменить запрет на продажу американских технологий Huawei вызывают опасения у игроков рынка, поскольку эта тема одна из самых проблемных в торговых отношениях между странами и ее педалирование может повредить успеху переговоров.

По нашим прогнозам, американский рынок будет малоподвижен до появления новостей о результатах G20, которые будут указывать на перспективы мировой экономики. Также внимание инвестсообщества сосредоточено на переговорах Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ориентир для индекса широкого рынка на предстоящие торги составляет 2900-2950 пунктов.

Из сегодняшней макростатистики стоит отследить дефлятор PCE (Personal Consumption Expenditure), который использует ФРС при определении курса денежно-кредитной политики. Данный показатель демонстрировал снижение с августа 2018 года, а в прошлом месяце началось его восстановление. Ожидается, что в июне PCE останется на отметке 1,5%, что будет свидетельствовать о способности инфляции закрепиться около целевого уровня 2%. Стоит также обратить внимание на данные о динамике личных расходов за май, которые выступают ключевым фактором экономического роста. По прогнозу, этот показатель должен увеличиться на 0,4%.

Цены на нефть скорректировались вниз к $65 за баррель, тем не менее выхода из диапазона $64-66 за баррель до появления новостей с текущих американо-китайских переговоров и со встречи стран – участниц соглашения ОПЕК+, которая пройдет 1-2 июля, мы не ждем. Вероятно, договоренности об ограничении нефтедобычи будут продлены, однако необходимо выяснить точные параметры пересмотренного соглашения.