Главным событием для российского рынка стала встреча В.Путина и Д.Трампа на саммите G20. Итоги встречи можно считать нейтральными для динамики рубля, инвесторы не получили какой-либо новой важной информации. К середине дня отечественная валюта торговалась почти без изменений к американскому доллару и теряла позиции к евро (-0,24%) вслед за укреплением европейской валюты на глобальных площадках.

На внутреннем межбанковском рынке налоговый период вышел на финишную прямую: в пятницу банки уплачивают последнюю порцию платежей в бюджет в виде налога на прибыль. Несмотря на то, что основные налоговые платежи были пройдены еще в первой половине недели, спрос кредитных организаций на ежедневных аукционах РЕПО Федерального казначейства не только не сокращается, но и продолжает расти (так, в четверг объем заявок достиг 621 млрд руб. при лимите казначейства в 400 млрд руб.).

В ближайшее время внимание инвесторов на глобальных площадках будет приковано к встрече лидеров США и Китая. Надежды на достижение торговой договоренности за последнее время вновь возросли, однако тем сильнее будет разочарование инвесторов, если итоги встречи в очередной раз не принесут никакого прогресса. Впрочем, позитивным результатом можно будет считать хотя бы отсрочку на неопределенный срок нового раунда повышения таможенных пошлин.