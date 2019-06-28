Итоги встречи Путина и Трампа можно считать нейтральными для динамики рубля
Главным событием для российского рынка стала встреча В.Путина и Д.Трампа на саммите G20. Итоги встречи можно считать нейтральными для динамики рубля, инвесторы не получили какой-либо новой важной информации. К середине дня отечественная валюта торговалась почти без изменений к американскому доллару и теряла позиции к евро (-0,24%) вслед за укреплением европейской валюты на глобальных площадках.
На внутреннем межбанковском рынке налоговый период вышел на финишную прямую: в пятницу банки уплачивают последнюю порцию платежей в бюджет в виде налога на прибыль. Несмотря на то, что основные налоговые платежи были пройдены еще в первой половине недели, спрос кредитных организаций на ежедневных аукционах РЕПО Федерального казначейства не только не сокращается, но и продолжает расти (так, в четверг объем заявок достиг 621 млрд руб. при лимите казначейства в 400 млрд руб.).
В ближайшее время внимание инвесторов на глобальных площадках будет приковано к встрече лидеров США и Китая. Надежды на достижение торговой договоренности за последнее время вновь возросли, однако тем сильнее будет разочарование инвесторов, если итоги встречи в очередной раз не принесут никакого прогресса. Впрочем, позитивным результатом можно будет считать хотя бы отсрочку на неопределенный срок нового раунда повышения таможенных пошлин.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190628/830114493.html