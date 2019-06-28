Вчера Fletcher Group, которая принадлежит контролирующему акционеру НЛМК Владимиру Лисину, в ускоренном режиме сформировала книгу заявок на покупку 158 млн акций металлургической корпорации (это соответствует 15,8 млн ГДР или 2,6% всех акций, выпущенных в обращение). Ценные бумаги размещались по цене $25,32 за ГДР, т. е. весь размещаемый пакет был оценен в $400 млн., с дисконтом 6,2% относительно вчерашнего уровня закрытия. В результате размещения доля контролирующего акционера сократилась до 81%, а free float увеличился до 19%. Мораторий на отчуждение размещенных акций действует в течение 90 дней.

Наше мнение. Предыдущее размещение принадлежавших Fletcher Group ценных бумаг через ускоренное формирование книги заявок состоялось в конце 2016 года. Тогда было продано 1,5% акций, это позволило увеличить долю акций НЛМК в свободном обращении и вернуть компанию в расчетную базу индекса MSCI Russia. В последнее время акции НЛМК котируются очень неплохо — на уровнях, близких к максимумам 2018 года (иногда, перед отсечением дивидендов, котировки даже превышают эти максимумы). С начала 2019 года компания прибавила в цене 18%. Это дает нам основания предположить, что вчерашнее размещение, возможно, было обусловлено ценовыми соображениями, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



