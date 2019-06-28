Волатильность на рынке золота остается высокой
Сегодня волатильность на рынке золота будет сохраняться в преддверии субботней встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Результат встречи предсказать сложно, и он остается источником повышенной неопределенности и вызывает обеспокоенность инвесторов. Утренние (по московскому времени) сообщения о том, что Ларри Кадлоу отрицает наличие каких-либо договоренностей с китайской стороной, уже способствовали росту цен на золото до $1 425 за унцию.
В течение дня мы также ожидаем публикации макростатистики в США, в частности отчета по личным доходам и расходам, чикагского индекса PMI, индекса уверенности потребителей от Мичиганского университета.
Рынок цветных металлов балансирует на нейтральных уровнях в преддверии политических новостей с саммита "большой двадцатки". При этом вчера произошло несколько значимых для рынка меди событий, которые могут повлиять на глобальное предложение.
— Вчера завершился один из самых длинных в истории компании Codelco трудовых конфликтов — забастовка на руднике Chuquicamata. Новое соглашение с работодателем поддержало 75% рабочих, которые должны выйти на работу уже сегодня. В пресс-релизе Codelco говорится, что во время забастовки предприятие продолжало работу с 60%-й загрузкой мощностей. В результате этот трудовой конфликт мог повлечь за собой сокращение выпуска медного концентрата на 7,5-8,0 тыс. т — это не должно повлиять на баланс спроса и предложения на мировом рынке.
— Кроме того, в четверг в СМИ появились сообщения об аварии на аффилированном с Glencore медедобывающем предприятии в Конго. В результате обрушения грунта в карьере KOV погиб по меньшей мере 41 человек. Компания заявила, что эта катастрофа не повлияет на ее производственные показатели в 2019 году. Отметим, что данный инцидент связан с проблемой нелегальной разработки запасов посторонними лицами, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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