В пятницу преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали акции НЛМК (+2,15%). Лидерами снижения стали акции ЛСР (-2,14%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 63,00.

Новость о торговом перемирии между США и Китаем и информация о начале формирования зоны свободной торговли ЕС и южноамериканского торгово-экономического союза Меркосур способствовали активизации покупок на американской сессии. Президенты США и Китая договорились возобновить прерванные в мае переговоры о заключении большого торгового соглашения. Впрочем, такое же перемирие в торговой войне было достигнуто на прошлогоднем саммите G20. Однако, последовавшие переговоры длились почти год и зашли в тупик.

Банк ВТБ (-1,87%), Покупать, ТР 0,055 руб., может стать уполномоченным банком в расчетах с КНР. Товарооборот России и Китая за 2018 год превысили $100 млрд. По итогам 2019 г., они могут достичь $115 млрд. а после ввода в строй Силы Сибири и проектов в нефтегазовой сфере, она увеличится более чем на $12 млрд. Доля расчетов в национальных валютах сейчас около 10%, но, при условии относительной стабильности валютных курсов, она может вырасти до 50% на горизонте 3 лет. Принято соответствующее решение на государственном уровне, призванное стимулировать расчету в национальных валютах. ВТБ сможет заработать на этом не менее $1 млрд в год, когда расчеты выйдут на максимум.

Торговая идея: Газпром (-0,19%). Покупка, ТР 280 руб. Драйверами роста являются строительство новых коридоров в Европу, Турцию и Китай. Северный поток-2 будет достроен в конце года. Объемы поставок в дальнее зарубежье вырастут до новых рекордов – свыше 710 млн куб.м. в сутки.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2755-2775 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63-63,75.