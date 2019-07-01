Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом на фоне ожиданий прогресса в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.58%, закрывшись на отметке 2941.76 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0.28%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0.48%. Индекс развивающихся рынков MSCI поднялся на 0.7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт — до 2,00%.

По итогам встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, прошедшей на саммите "большой двадцатки" в японской Осаке, президент США заявил, что до тех пор пока идут торговые переговоры, он не будет вводить новые пошлины на товары из Поднебесной. Также, по просьбе китайского лидера, Белый дом разрешил американским компаниям продавать Huawei только широко распространенную продукцию, которая не несет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Индекс S&P 500 в июне вырос на 6,9%, и очередное торговое перемирие между двумя крупнейшими мировыми экономиками может еще на какое-то время поддержать позитивные настроения на глобальных рынках, включая биржи США. Однако в среднесрочной перспективе фактором риска для заокеанского рынка акций является сезон отчетов американских компаний, который может преподнести инвесторам весьма неприятные сюрпризы.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,74%, закрывшись на отметке $64,55. Негативная динамика цен на "черное золото" была отчасти обусловлена таким техническим фактором, как экспирация фьючерсного контракта Brent. Однако уже сегодня рынки будут отыгрывать заявления президента России Владимира Путина, который по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии на полях саммита G20, сообщил, что страны будут выступать за продление действующей сделки с текущим объемом сокращения добычи нефти. По мнению министра энергетики СА Халида аль-Фалиха, сделка может быть продлена на девять месяцев.

В текущей ситуации сопротивлением во фьючерсном контракте Brent выступает уровень $66, и если быки смогут преодолеть данный рубеж, цена на "черное золото" сможет подняться к отметкам $68-$69 за баррель.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.16%, закрывшись на отметке 2765,85 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2760 п. и 2734 п. Сопротивление находится на уровне 2800 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 134500 и 132600 п. Сопротивление — 137000 пунктов.

В рамках дивидендного сезона, с учетом режима торгов Т+2, на текущей неделе пройдут закрытия реестров акционеров ЭнелРоссия, Саратовского НПЗ, АЛРОСА-Нюр, ЧТПЗ, МТС, РусГидро, АСКО, Татнефти, Россетей, Ростелекома, Лензолота, Лукойла, НКХП и Аэрофлота.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,24, потеряв 0.27% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62.80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.35 и 63.80.