Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0.3-0.5%, в районе 2775-2780 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2790, 2800 п.

Впервые минуты торгов индекс МосБиржи может отыграть свою пятничную просадку под влиянием явно улучшившегося состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен восстановиться к недавнему историческому максимуму, в район 2790 п.

Во второй половине дня в ЕС и в США состоится выход большого количества статистики. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация блока макроэкономических показателей в США в 17.00 МСК. Он будет включать в себя майские данные по изменению объема расходов нас строительство и июньское значение индекса деловой активности в производственном секторе.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.50%) и РТС (-0.54%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов они находились в состоянии безыдейной консолидации. Однако к завершению дня на локальном рынке акций все же возобладал пессимизм. Возможно, это было отчасти связано с тем, что участники торгов так и не дождались по-настоящему значимых новостей со стартовавшего в Японии саммита «Большой двадцатки». Звучавшие на них заявления политических лидеров носили нейтральный «протокольный» характер.

Уже в субботу стало известно, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении двусторонних переговоров по спорным торговым вопросам. Пока что Соединенные Штаты не будут ужесточать импортные пошлины против китайских товаров. Однако речи об отмене повышенных ранее тарифов также пока не идет.

Стоит отметить, что в пятницу локальный рынок акций понизился, несмотря на позитивную динамику ключевых западных фондовых индексов. Однако не будем забывать, что индекс МосБиржи еще днем ранее обновил свой исторический максимум. В нем по-прежнему сохраняется позитивная среднесрочная и долгосрочная техническая картина. Ну а накопившаяся перекупленность пока что разгружается лишь в форме неглубоких непродолжительных откатов.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 31 п. или около 2.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка упорно сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный спад индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным событием на локальном рынке акций стала сильная просадка бумаг НЛМК (NLMK RM, —6.33%). Вечером в четверг стало известно, что компания Владимира Лисина Fletcher Group планирует продать на рынке примерно 2.6% указанных акций в форме ускоренного сбора заявок. Поскольку размещение состоялось с дисконтом к рынку в размере немногим более 6%, мы наблюдали соответствующее падение стоимости акций НЛМК на бирже. Добавим, что после квартального дивидендного разрыва и последующего размещения достаточно крупного пакета, среднесрочная техническая картина в акциях НЛМК ухудшилась до негативной.

Бумаги Ленэнерго-ап (LSNGP RM, —8.26%) ожидаемо сильно подешевели в связи с тем, что в пятницу они уже торговались уже без годовых дивидендов. Выплаты акционерам по ним составят 11.1364 руб., что соответствует 10.06% от цены закрытия в четверг. Бумаги Ленэнерго-ао (LSNG RM, 0.00%) не изменили своей стоимости по итогам торгового дня. Годовые дивиденды по ним составят всего лишь 0.0352 руб., что соответствует примерно 0.6% от текущей рыночной цены.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, —1.39%), Алроса (ALRS RM, —1.49%), Магнит (MGNТ RM, —1.48%), Северсталь (CHMF RM, —1.84%), ИнтерРао (IRAO RM, —1.26%), FIVE-гдр (FIVE RM, —2.57%), ФосАгро (PHOR RM, —2.20%). Как мы видим, выборочным распродажам подверглись представители различных секторов.

Лидером скромного повышения среди голубых фишек выступили бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.99%). В этих акциях наблюдаются слабые попытки восстановления к июньскому максимуму, от которого они отступили благодаря дивидендному разрыву. Пока что среднесрочная техническая картина в них выглядит нейтральной. Серьезным препятствием для указанных бумаг представляется сопротивление в районе 14500 руб. Кроме того, они торгуются недалеко от своего исторического максимума. Поэтому потенциал их возможного среднесрочного повышения в данный момент выглядит весьма ограниченным.

Отметим также умеренно позитивную динамику бумаг Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.50%). Они обновили свой трехлетний максимум в день проведения годового общего собрания акционеров. Участники собрания одобрили выплату щедрых годовых дивидендов по указанным акциям в размере 7.62 руб., что составляет около 17.9% от пятничной биржевой цены закрытия.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости, которое составляет в среднем около 1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 2.5%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 1.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 2.0%. Японский Nikkei225 прибавил 2.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.