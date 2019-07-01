Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный. Цены на нефть уверенно растут после снижения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок оптимистичны.

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0,3-0,6%. Оптимизм на рынке поддерживался ожиданиями встречи лидеров Китая и США в рамках саммита Большой двадцатки в Японии. Кроме того, макроэкономическая статистика по личным доходам и расходам, а также потребительскому доверию порадовала инвесторов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 1%. Китай и США в рамках саммита G20 договорились возобновить торговые переговоры. При этом в США на данный момент воздержатся от ввода пошлин на весь объем китайского импорта, а также предоставили ряд послаблений китайской Huawei. Кроме того, рассматривается вопрос исключения компании из “черного списка”.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9% на волне общемирового оптимизма.

На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 2,1%. На биржах Китая индексы растут на 2-3,5% на фоне итогов саммита Большой двадцатки. Статистика при этом показала падение индекса деловой активности Caixin в промышленности Китая в июне ниже 50 пунктов – негативный сигнал, указывающий на замедление активности в отрасли. Официальный индекс деловой активности страны при этом остался на отметке 49,4 пункта, как и ожидалось. В начале новой недели инвесторы, однако, сконцентрированы на торговом вопросе.

Нефтяные фьючерсы утром подскочили на 2,5% после того, как представители России и Саудовской Аравии на выходных поддержали продление сделки ОПЕК+ на второе полугодие текущего года. Окончательные дискуссии по вопросу пройдут в рамках саммита ОПЕК+ 1 и 2 июля. В итоге котировки Brent преодолели сопротивление 66 долл, а WTI расположены чуть ниже 60 долл. Пятничный отчет Baker Hughes при этом показал рост числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 4 единицы, до 793 штук, умеренно негативно для цен.

Основные события недели: заседание ОПЕК+, индекс цен производителей еврозоны, окончательные индексы деловой активности в секторе услуг Китая, Европы и США, ключевой отчет о состоянии рынка труда США, торговый баланс США, розничные продажи еврозоны.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы умеренным повышением, оставаясь выше поддержек 2760 пунктов и 1375 пунктов соответственно. Преодоление указанных значений открыло бы дорогу к 2740 и 1360 пунктам, но утром понедельника вряд ли стоит ожидать нисходящей динамики. Индексы, наиболее вероятно, пойдут на штурм годовых максимумов ввиду улучшения общемирового аппетита к риску.

Рубль в пятницу умеренно ослаб к доллару и евро. Пара доллар/рубль поднялась чуть выше отметки 63 руб, при способности удержать которую может стремиться к сопротивлению 63,65 руб. Пара евро/рубль оставалась выше 71,50 руб, что с технической точки зрения открывает дорогу в район 72,35 руб. В начале недели российская валюта, однако, скорее всего будет во власти фундаментальных факторов.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от мирового оптимизма, вызванного итогами встречи Трампа и Си на саммите Большой двадцатки и торговым перемирием. Уже в ближайшие дни, однако, инвесторы наверняка захотят увидеть не только слова, но и действия обеих сторон – по факту торгового соглашения заключено не было, а рынки не исключали такого исхода, в связи с чем оптимизм может постепенно сойти на нет. В понедельник и вторник внимание будет приковано к заседанию стран ОПЕК+.



