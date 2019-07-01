Трамп щедро накормил фондовых "быков"
Сегодня мировые рынки будут отыгрывать два главных события минувших выходных: возобновление торговых переговоров между США и Китаем, и неожиданно довольно теплую встречу Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
По итогам встречи со своим китайским коллегой Трамп заявил о возобновлении торговых переговоров и невведении новых пошлин в отношении китайских товаров. Мы трактуем это как достижение сторонами договоренности по принципиальным спорам и возможность подписания итогового документа уже в ближайшее время. Соответственно, падают риски разрастания торговой войны и стагнации мировой экономики.
Резкое и неожиданное потепление отношений США с Северной Кореей также уменьшает риски возникновения очередного политического кризиса в Азии. Об этом ярко свидетельствует золото, которое сегодня уже упало на 1,7% — для золота это очень сильное движение.
В результате, сегодня с утра американские фьючерсы прибавляют около 0,8%, на 2,6% растет китайский рынок, свыше 2% приросла фондовая Япония. Более чем на 3% подскочила нефть.
Ждем открытия российского рынка акций с гэпом в районе 1,5%. В дальнейшем рост вполне может продолжиться на фоне подъема европейских площадок и после открытия американского рынка акций.
Некоторая опасность заключается в том, что американские индексы близки к историческим максимумам, а свежих денег на рынке США практически нет. Поэтому коррекция «по факту» в ближайшие дни очень вероятна. В связи с этим, увлекаться покупками не стоит.
Лучше рынка сегодня у нас должен быть Сбербанк, который традиционно первым и наиболее сильно отыгрывает позитивные новости. Из «нефтянки», а она обязательно должна отыграть взлет цен на сырье, ставку делаем на «Лукойл», «Газпром нефть» и «Газпром».
Сегодня начинается еще одно важное событие – саммит ОПЕК+, на котором страны должны принять решение о пролонгации договора о сокращении добычи. В минувшие выходные президент Путин сказал, что Россия и Саудовская Аравия договорились неувеличивать добычу и будут призывать к этому остальных участников картеля. Исходя из этого можно сделать вывод, что особой интриги на встрече не будет и мораторий будет продлен. Остается лишь понять на сколько: на 6 или 9 месяцев.
На таком фоне мы считаем, что нефть вполне может добраться до 70 долларов за баррель, а сильным сопротивлением является отметка чуть выше 72 долларов.
Мировой позитив привел к росту курса доллара: пара евро-доллар падает примерно на 0,4%, чуть меньше показывает прирост Индекс доллара. Это негативный факт для рубля, который будет сдерживать его укрепление. Однако на таком внешнем фоне рубль в паре с долларом все-таки попробует вернуться под отметку 63.
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