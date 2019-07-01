Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи повысился с 2761,23 п. до 2765,85 п., а РТС — с 1375,02 п. до 1380,52 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1368 до $1,137. USD-RUB поднялась с 63,03 до 63,24, а EUR-RUB с 71,65 до 71,84. Нефть Brent подорожала с $65,20 до $66,55. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 2950,46 п. до 2941,76 п.

Главными событиями прошедших выходных и недели стали итоги саммита G20 и договорённости России и Саудовской Аравии по нефти. США и Китай отказались от дальнейшей эскалации торговой войны, решив возобновить переговоры. Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения по сокращению добычи ещё на 6-9 месяцев. Для рынков это означает смягчение рисков коррекции после того, как представители ФРС выразили нежелание спешить со смягчением денежной политики. Однако впереди много статистики, которая вполне способна ухудшить настроение инвесторов. Уже в воскресенье Китай сообщил, что индекс PMI в промышленности остался на уровне 49,4 п., что говорит о спаде. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 54,2 п. с 54,3 п.

В первый день недели будут отдыхать Гонконг и Канада по случаю празднования годовщины создания этих государственных образований. Во всём остальном мире будут публиковать индексы деловой активности в производственной сфере. Германия сообщит о ситуации на рынке труда, где ожидается сохранение безработицы на уровне 5%. В еврозоне также поделятся статистикой по рынку труда за май. Ожидается, что безработица останется на уровне 7,6%. В понедельник начнётся совещание министров OPEC+, но главные действующие фигуры уже выработали консолидированное решение по продлению соглашения об ограничении добычи. В США картину дня дополнят индекс ISM в производственной сфере и статистика по расходам на строительство.

Во вторник Резервный банк Австралии может снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 1%. Германия в этот день сообщит о данных по розничным продажам за май. Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительстве. В еврозоне ожидается статистика цен производителей за июнь, которые могли замедлить свой рост до 1,6% с 2,6% в мае. В США выступают президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс, президент ФРБ Кливленда Л. Мейстер. В Великобритании выступит глава Банка Англии М. Карни. И, наконец, закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России бумаги «Ростелеком» будут торговаться последний день с дивидендами (2,5 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию). Московская биржа сообщит итоги торгов за июнь.

3 июля в США короткий рабочий день на рынке по случаю Дня независимости, который празднуется в четверг. В большинстве рыночно интересных стран выйдут индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы деловой активности. В США будет насыщенный статистический календарь. Выйдут цифры по занятости в частном секторе от ADP Services (ожидается 140 тыс. новых рабочих мест), число первичных обращений за пособием по безработице, а также данные по торговому балансу (ожидается рост отрицательного сальдо до $53,2 млрд с $50,8 млрд в апреле). Далее индекс ISM в сфере услуг, производственные заказы и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В России последний день с дивидендами в акциях «Аэрофлот» (2,6877 руб. на акцию), как и в бумагах «Татнефти» (32,38 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию).

США в четверг будут отмечать День независимости, который является выходным как для государственных служб, так и для коммерческих предприятий. В еврозоне выйдет статистика по розничным продажам за май. Выступят несколько представителей ЕЦБ. В России бумаги «ЭНЕЛ Россия» будут торговаться последний день с дивидендами (0,141471 руб. на акцию), как и бумаги «Россети (0,02443 руб. на обыкновенную и 0,07997 руб. на привилегированную акцию).

В последний рабочий день недели Япония поделится индексом опережающих экономических индикаторов и данными по расходам домохозяйств. В Германии выйдут цифры по промышленным заказам и промышленному производству. В США опубликуют статистику по рынку труда. Ожидается, что число новых рабочих мест составит 164 тыс., а безработица останется на уровне 3,6%. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России ожидается отчёт по инфляции, которая могла замедлиться в июне до 4,9%. Последний день торговли с дивидендами в бумагах «МТС» (19,98 руб. на акцию), «Русгидро» (0,0367388 руб. на акцию), «ЛУКОЙЛ» (155 руб. на акцию). Сбербанк отчитается по РСБУ за июнь.

Новая торговая неделя началась с довольно сильного роста азиатских индексов. Перемирие между США и КНР обещает как минимум снижение рисков дальнейшего ухудшения ситуации в мировой экономике, хотя ущерб от протекционизма уже нанесён. Индекс производственной активности от Caixin в Китае упал до 49,4 п. в июне по сравнению с 50,2 п. в мае. Впрочем, риски нового горячего периода в торговой войне никуда не делись. Президент США Д. Трамп сообщил, что проблема с Huawei будет решена только по итогам переговоров, а пока он может пересмотреть свой запрет на продажу американских компонентов. Экономический советник Белого дома Л. Кадлоу отметил, что изменение позиции Д. Трампа ещё не означает полную амнистию для китайской компании. В Китае вряд ли останутся довольными половинчатым решением. Собственно говоря, заключение туманного перемирия с отсутствием планов новых пошлин говорит о том, что сделка между США и Китаем пока невозможна из-за принципиальных моментов. В Гонконге рынок нервно отреагировал на протестные выступления по случаю юбилея возвращения под китайскую юрисдикцию. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21732,92 п. (+2,15%), Hang Seng — 28,542,62 п. (-0,28%), Shanghai Composite — 3037,89 п. (+1,98%).

Нефть отреагировала ростом на новости о том, что РФ и Саудовская Аравия подтвердили свою заинтересованность в продлении соглашения по ограничению добычи. Министр нефти Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил о том, что соглашение, скорее всего, будет продлено на 9 месяцев без увеличения объёма сокращения, так как это не требуется. Негативом для цен остаётся производство в США. По данным Baker Hughes, американские нефтяники увеличили число активных буровых на 4 единицы за прошлую неделю до 793 штук. Прошлая неделя была крайне удачной для золота, хотя перемирие между США и Китаем может сотворить неделю бурных распродаж металла. Резервы SPDR Gold Trust показали негативную динамику, так как на рынке вновь снизились ожидания более мягкой политики ФРС, да и от переговоров глав США и КНР ждали всё же положительного итога. За неделю резервы фонда упали с 799,03 т. до 794,04 т. К 9:00 мск Brent — $66,55 (+2,80%), WTI — $60,06 (+2,72%), золото — $1388 (-1,82%), медь — $6060,53 (+1,31%) никель — $12585 (-0,83%).

Индекс доллара подрастал на 0,41% до 96,52 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,037%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,133 (-0,4%), GBP-USD — $1,268 (-0,09%), USD-JPY – 108,35 (+0,49%).

Отечественный рынок начнёт неделю с повышения на фоне улучшения внешней ситуации. Нефть дорожала, большинство азиатских индексов находилось в плюсе, хотя сырьевые валюты преимущественно слабели. Впрочем, связано это частично с тем, что от Резервного банка Австралии ждут снижения ключевой ставки. Тем не менее у рубля есть свои основания для усиления позиций, так как саммит G20 всё же подарил надежды на некоторую нормализацию отношений РФ с Западом.