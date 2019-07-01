Рынок акций РФ и рубль в начале дня подрастут на внешнем позитиве. Рост мировых фондовых индексов и рынка нефти после саммита "Большой двадцатки" поддержит стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов российскими акциями с повышением на 0,3-0,5% в районе 2775-2780 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760 и 2750 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2790 и 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Сегодня, вероятно, инвесторы будут отыгрывать позитивную реакцию рынков на результаты встречи лидеров США и Китая на полях саммита G20, прогноз по курсу доллара на сегодня 62,85-63,55 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 0,3-0,6% на фоне сильной внутренней статистики и саммита G20 в Японии, июнь стал для Dow Jones лучшим с 1938 года.

В частности, по данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по окончательной оценке, снизился до 98,2 пункта с уровня мая в 100 пунктов. Аналитики ожидали снижения до 98 пунктов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра росли на 1,1-1,7%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно росли — на 0,6-2,1%, японский Nikkei 225 — на 2,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — также на 2,1%.

Стоимость нефти растет на 2,7%, до 66,47 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1327 доллара против 1,1388 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в пятницу к вечеру усилил снижение по индексам. Инвесторы перед выходными, в ожидании американо-китайских торговых переговоров, решили зафиксировать позиции, уйдя в "кэш", отмечают трейдеры. К закрытию индекс Мосбиржи снизился на 0,50% — до 2765,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,54%, до 1380,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 17 копеек и составил 63,24 рубля, евро — на 14 копеек, до 71,84 рубля, следует из данных Московской биржи.