Неделя начинается позитивно для глобальных финансовых рынков, так как итоги встречи президента США Д. Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина на полях G20 в целом можно назвать положительными. Стороны по итогам встречи договорились возобновить торговые переговоры. Кроме того, США пообещали не расширять пошлины на оставшиеся импортные товары из Китая, а также заявили о готовности к честной сделке с КНР. В результате, китайский фондовый индекс Shanghai Composite в утренние часы прибавляет 2%, а фьючерс на S&P500 обновил исторические максимумы.

Тем не менее, никаких конкретных сроков и деталей возможного торгового соглашения после встречи Трампа и Си озвучено не было, а китайские информационные агентства достаточно скептически освещали итоги саммита Большой двадцатки, поэтому мы по-прежнему считаем, что заключение сделки, которая фундаментально что-то изменит в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира, маловероятно.

Позитивные настроения на глобальных площадках сохраняются, несмотря на то что, в утренние часы был опубликован индекс производственной активности PMI в Китае от Caixin, который оказался хуже ожиданий аналитиков (49.4 vs 50.1). Теперь основное внимание участников рынка будет направлено на публикацию американского индекса производственной активности ISM (17.00 мск). Если индекс ISM продолжит снижение, это будет еще больше усиливать ожидания снижения ставки ФРС, что сегодня способно оказать давление на доллар США.