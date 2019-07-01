В минувшую пятницу рынки локального долга развивающихся стран торговались в положительной зоне, и по итогам дня доходность 10-летних облигаций снизилась на 2–5 бп. Аналогичную динамику показал рынок ОФЗ, закрывшийся снижением доходностей в среднем на 2 бп. Наиболее сильной бумагой пятничной сессии стал ОФЗ-26222 (YTM 7,32%), опустившийся в доходности на 6 бп. В дальнем сегменте кривой слабее рынка смотрелись ОФЗ-26225 (YTM 7,55%) и ОФЗ-26221 (YTM 7,53%), закрывшиеся на уровнях предыдущего дня. На среднем отрезке на прежних позициях завершили день ОФЗ-26211 (YTM 7,29%) и ОФЗ-26226 (YTM 7,43%), также отставшие от рынка. Оборот в секции суверенного долга на МосБирже сократился до 29 млрд руб.

В пятницу Минфин объявил план заимствований на 3к19 в размере 300 млрд руб., что в два раза меньше по сравнению со 2к19 и является самым низким показателем квартального плана за период с 2016 г. По нашим расчетам, обозначенный объем предполагает размещение облигаций на сумму 23 млрд руб. в неделю (в 3к19 состоится 13 недельных аукционов) против 60 млрд руб. в неделю в среднем за 1п19. В общем объеме планируемых размещений 15% (45 млрд руб.) придется на короткие ОФЗ (сроком обращения меньше 5 лет), а доля среднесрочных и длинных облигаций составит 52% и 33% (155 млрд руб. и 100 млрд руб.) соответственно.

Учитывая, что объем размещения краткосрочных ОФЗ в плане заимствований Минфина на 3к19 составляет всего 45 млрд руб., мы полагаем, что в предстоящем квартале предложение флоутеров нового формата будет ограниченным. В связи с этим мы решили закрыть нашу торговую идею Покупать ОФЗ-26224 (YTM 7,40%) против ОФЗ-26214 (YTM 7,00%), поскольку полагаем, что ближний конец кривой может продолжить торговаться со значительным отрицательным спредом к ключевой ставке из-за дефицита предложения в ближайшие месяцы. Между тем наша модель кривой ОФЗ сигнализирует о том, что среднесрочные ОФЗ обладают большим потенциалом снижения доходности во время предстоящих снижений ключевой ставки Банком России, чем долгосрочные. Кроме того, стоит отметить, что ОФЗ-26224, по нашим оценкам, в настоящий момент торгуется на 2–3 бп ниже в доходности, чем кривая ОФЗ. На данный момент мы отдаем предпочтение 5–7-летним бумагам перед 10-летними, учитывая, что спред на отрезке 5-10 лет (10 бп) находится на самом низком уровне за период с ноября 2017 г. В частности, с точки зрения относительной стоимости нам нравятся ОФЗ-26227 (YTM 7,35%) и ОФЗ-26226 (YTM 7,43%), которые торгуются с премией в 2 бп и 5 бп к кривой соответственно. Мы также обращаем внимание на то, что ОФЗ-26226 предлагает одну из самых высоких текущих доходностей среди ОФЗ-ПД (7,7%).