В пятницу Росстат опубликовал отчет об инфляционных ожиданиях в июне, согласно которому ценовые ожидания как потребителей, так и предприятий повысились.

Инфляционные ожидания населения на год вперед зафиксировали маржинальный прирост с 9.3% г/г до 9.4% г/г, при этом снизились оценки наблюдаемой инфляции с 10.4% г/г до 10.3% г/г, свидетельствуя об адаптации населения к фактическому замедлению роста цен. Респонденты обеспокоены ожидаемым ростом цен на бензин, а также новым этапом индексации тарифов ЖКХ. Дезинфляционные факторы со стороны продуктов питания остались на втором плане, свидетельствуя о неустойчивости ожиданий.

Баланс ответов предприятий также сместился в сторону роста цен, с 9.5 до 10.2. Регулятор отмечает, что повышение связано с ростом ожиданий сырьевых компаний на фоне прерывания соглашения о заморозке топливных цен на внутреннем рынке. Кроме того, повысились ожидания строительных компаний, что объясняется переходом на новую схему финансирования с 1 июля – с помощью счетов эскроу.

Данный отчет свидетельствует о незаякоренности ожиданий и возросшему вниманию к инфляционным рискам со стороны населения и фирм. В подобных условиях Банк России может взять паузу в снижении ставки до сентябрьского заседания в целях оценки масштаба существующих рисков.