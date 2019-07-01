Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ для краткосрочных игроков на повышение остается рискованной, хотя восходящий тренд не теряет актуальности. Оба индикатора завершили июнь у годовых максимумов, на недельных графиках находятся в зонах перекупленности, а на дневных расположены вплотную к ней. Важными для краткосрочных “быков” поддержками выступают отметки 2730 пунктов по индексу Мосбиржи и 1350 пунктов по индексу РТС, а для среднесрочных – 2690 и 1310 пунктов. Преодоление указанных отметок поставит под вопрос актуальность восходящих трендов.

Валютные пары начинают июнь у многомесячных минимумов, но при этом замедлили снижение, которое наблюдалось в течение всего месяца. Ближайшими важными сопротивлениями для пары доллар/рубль выступают отметки 63,70 руб и 64,10 руб. Закрепление выше будет говорить о перспективе возвращения к краткосрочному и среднесрочному росту. В обратном случае доллар может стремиться к обновлению годовых минимумов. Сигналом в пользу дальнейшего роста для пары евро/рубль станет преодоление 72,35 руб. Отскок от указанной отметки будет говорить о неплохих шансах возвращения к снижению.

Нефтяные цены, после обновления в первой половине июня новых многомесячных минимумов, начинают июль в неплохой для продолжения коррекционного роста позиции. Игрокам на повышение, тем не менее, еще предстоит закрепить цены выше важных сопротивлений – 66 долл для Brent и 60 долл для WTI. В этом случае первыми целями роста котировок станут 68 долл и 64 долл соответственно, после чего цены могут стремиться к 70 долл и 62,50 долл. Сигналами в пользу возобновления краткосрочного и среднесрочного снижения стало бы падение ниже 63,25 долл и 56,90 долл соответственно.

Фундаментальные факторы

С фундаментальной точки зрения мировые фондовые рынки вступают в июль с новыми надеждами главным образом в торговом вопросе. На данный момент США отказались от введения пошлин на импорт всего объема китайский товаров, но, зная переменчивый характер Трампа, он может в любой момент пойти на попятную. Надежды на заключение торгового соглашения какое-то время могут продолжить толкать индексы вверх, но инвесторы вскоре захотят увидеть фактический прогресс.

На нефтяных площадках внимание будет направлено в том числе на геополитику. Не исключено, что напряженность в отношениях Ирана и США еще даст о себе знать, что создает дополнительные риски перебоев с предложением. Нерешенность торгового вопроса, тем временем, говорит о сохранении опасности замедления мировой экономики, что будет держать нефтяные рынки в напряжении. Продление соглашения ОПЕК+ на вторую половину текущего года, вероятно, даст ценам на нефть базовую поддержку.

Июль также отметится заседаниями центральных банков – ЕЦБ (25 июля), Банка России (26 июля) и ФРС (31 июля). Все три регулятора, как минимум, должны просигнализировать склонность к более мягкой денежно-кредитной политике. Коррективы в политику банков, однако, может внести возможное заключение торгового соглашения между США и Китаем, которое снизило бы риски для мировой экономики и по факту может даже привести к фиксации прибыли.

На российском рынке волатильность, как и месяцем ранее, будут увеличивать дивидендные отсечки. В целом все еще можно говорить о сохранении восходящего тренда по индексам РФ и актуальности фиксации прибыли лишь по факту преодоления ключевых поддержек – индикаторы могут продолжить рост, несмотря на перекупленность. По рублю стоит ориентироваться на способность валютных пар преодолеть ближайшие сопротивления. Нефть, в то же время, чувствует себя более уверенно и, скорее всего, будет стремиться как минимум удержаться недалеко от текущих значений в случае продления сделки ОПЕК+. Основным риском на этом фоне все еще выступает неспособность США и Китая прийти к соглашению по торговле.



